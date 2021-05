Killers of the Flower Moon: voici à quoi ressemble Leonardo DiCaprio dans le nouveau de Martin Scorsese

Le nouveau projet du grand Martin Scorsese sera Les tueurs de la lune des fleurs, basé sur le best-seller éponyme acclamé de David Grann. Ce sera une nouvelle production de Sileia Productions et Appian Way Productions, une société qui vient d’acquérir les droits sur Another Round pour en faire un remake. Ce lundi, ils nous ont donné un premier aperçu de Leonardo DiCaprio, l’un de ses protagonistes. Ne la perd pas!

De quoi s’agit-il? Voici leur synopsis officiel: « Des membres de la tribu Osage aux États-Unis sont assassinés dans des circonstances mystérieuses dans les années 1920, déclenchant une enquête majeure du FBI impliquant J. Edgar Hoover ». Ce sont les membres de la nation Osage, riche en pétrole, connue sous le nom de Royaume de la Terreur.

Leonardo DiCaprio joue Ernest Burkhart et Lily Gladstone sera Mollie Burkhart, une femme Osage qui tombe amoureuse d’Ernest. Le jour de la date à laquelle ils ont publié un premier regard officiel sur ces deux acteurs, se déroulant à Grayhorse, Oklahoma, en 1919, après un déjeuner et une formalisation du couple, selon le communiqué de Apple TV. Regardez l’image!

La déclaration avance également: «En 1919, les Osages n’étaient toujours pas habitués à la grande richesse qu’ils recevaient des redevances pétrolières et du boom pétrolier qui se déroulait autour d’eux. Burkhart est une personne avide, qui déménage en Oklahoma depuis le Texas pour travailler dans les champs pétroliers et je n’ai pratiquement pas pas un sou « .

En plus de DiCaprio Oui Gladstone, le casting est complété par: Jesse plemons (Tom White), Robert de niro (WIlliam Hale), Tantoo Cardinal (Lizzie Q), Visage de Jade Myers (Anna Brown), Janae Collins (Défier), Jillian Dion (Minnie), William Belleau (Henry Roan), Louis Cancelmi (Kelsie Morrison), Jason Isbell (Bill Smith), Sturgill Simpson (Henry Grammer), Tatanka signifie (John Wren) et Micharl Abbott Jr. (Frank Smith). Pour le moment, il n’a pas de date de sortie.