Tous les films de Shrek sont maintenant sur Netflix

Il était une fois une ravissante princesse. Mais elle avait sur elle un enchantement d’une sorte effrayante, qui ne pouvait être brisé que par le premier baiser de l’amour. Elle était enfermée dans un château, gardée par un terrible dragon cracheur de feu. Beaucoup de braves chevaliers avaient tenté de la libérer de cette terrible prison, mais aucun ne l’a emporté … Mais puis unll quatre Shrek films ont été ajoutés à Netflix et nous avons tous vécu heureux pour toujours.

Oui, c’est vrai, les quatre films de la franchise ont été ajoutés à Netflix, et les fans sont absolument bourdonnants.

L’original de 2001 a suivi un ogre appelé Shrek (exprimé par Mjeke Myers) alors qu’il faisait équipe à contrecœur avec un âne (Eddie Murphy) pour sauver une princesse maudite (Cameron Diaz) au nom de le diable Lord Farquaad (John Lithgow).

C’est devenu un classique culte instantané, et est sûrement l’un des plus cités films jamais réalisés – sans parler de la bande-son incroyable.

Le film s’est avéré si populaire qu’il a engendré non pas une suite, mais trois, avec Shrek 2, Shrek le troisième et Shrek à jamais suivi en 2004, 2007 et 2010.

Crédits: DreamWorks Pictures

Et maintenant, vous pourrez vous gaver des quatre, grâce aux bonnes gens de Netflix.

Partager la bonne nouvelle, une personne tweeted: « Shrek 1-4 est allumé Netflix donc cette‘s ce que je vais faire ce week-end.«

Quelqu’un d’autre mentionné: « Tous les Shrek films sur Netflix Quel temps pour vivre. «

Un troisième a écrit: « Netflix ajoutée Shrek 1-4 et je ne peux pas exprimer mon excitation. Prêt pour un marathon cinématographique. «

S’adressant au New York Times en 2010, Mike Myers a rappelé comment il avait obtenu le rôle – maintenant l’un de ses plus mémorables à ce jour.

Il expliqua: « Je suis allé à la première de Sauver le soldat Ryan, et à la fête qui a suivi, la fille et les amis de Jeffrey Katzenberg faisaient le numéro de danse d'ouverture de Austin Powers pour moi.

«Je ne savais pas quoi faire, car je suis très maladroit et très canadien souvent. Et Jeffrey [the chief executive of DreamWorks Animation] est venu et a dit: « Seriez-vous jamais intéressé à faire des trucs d’animation? »

« Je n’étais vraiment pas dans la tête pour ça, mais j’ai dit: » Oui, bien sûr. Par curiosité, comment ça s’appelle? »

« Et je me suis dit: ‘Oh, wow, ce n’est pas un très bon nom ». «