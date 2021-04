Qui devrait voix Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi Disney +?

Nous n’avons pas vu le dernier de Dark Vador dans une galaxie lointaine, très lointaine. le Obi Wan Kenobi La série, qui est en préparation pour Disney +, est sur le point de démarrer après des années de développement. Il a été initialement envisagé comme un film mais finalement transformé en une série d’événements. Bien que le retour d’Ewan McGregor en tant que célèbre Jedi soit sans aucun doute le titre majeur, Hayden Christensen reviendra également. Pas comme Anakin Skywalker cependant, car l’acteur est sur le point de jouer Dark Vador cette fois-ci. Mais cela soulève une question intrigante, quoique apparemment simple; qui devrait exprimer Dark Vador dans la série?

Passons d’abord en revue un peu d’histoire. James Earl Jones a fourni la voix de Dark Vador dans l’original Guerres des étoiles, qui a été libéré en 1977. Depuis, il est synonyme associé au rôle. Bien qu’il n’ait pas fait grand-chose en matière de jeux vidéo ou quoi que ce soit de ce genre, Jones a repris le rôle dans le Rebelles de Star Wars série animée et, plus récemment, est revenu pour interpréter le rôle en 2016 Voleur un.

Il y a un débat sur qui a exprimé Vader à la fin de La vengeance des Sith. Jones est répertorié comme « non crédité », mais lorsqu’il a été interrogé à ce sujet dans une interview avec Newsday à un moment donné, il a dit: « Vous devrez demander [George] Lucas à ce sujet. Je ne sais pas. »À part l’épisode III, Jones, pour beaucoup, est Dark Vador. Même si c’est David Prowse qui a joué le méchant emblématique sur le plateau, la performance vocale de Jones a beaucoup contribué à consolider le Seigneur Sith dans le cadre de l’histoire du cinéma. Donc, à première vue, le retour de Jones semble être le choix logique, sinon le seul aux yeux d’un grand nombre de fans.

Mais regardons cela sous un autre angle. Hayden Christensen a joué Anakin Skywalker dans les deux Attaque des clones et La vengeance des Sith. George Lucas ‘ Guerres des étoiles La trilogie prequel consistait à nous montrer comment ce jeune garçon de Tatooine a grandi pour devenir la force la plus maléfique de toute la galaxie. Ce n’est que dans les dernières minutes de La vengeance des Sith, après la bataille déchirante d’Obi-Wan et d’Anakin sur Mustafar, où l’ancien apprenti Jedi est laissé pour mort, que Christensen devient Dark Vader. Il n’obtient que quelques lignes et moments de choix dans le costume. Et l’une de ces lignes est le tristement célèbre « Nooooooo! » cela ne constitue pas exactement un point culminant de la franchise.

Lucasfilm a spécifiquement déclaré que Hayden Christensen jouait Darth Vader dans Obi Wan Kenobi, qui a lieu dix ans après les événements de l’épisode III. Cela ne sera pas relégué à quelques flashbacks d’Anakin et Obi-Wan pendant La guerre des clones. Christensen sera vraisemblablement une grande partie de la série menant à la soi-disant «revanche du siècle». Dans le même temps, Lucasfilm et Disney ont été silencieux sur les détails. À ce stade, il est difficile de dire quelle sera la nature du rôle de Christensen.

Si James Earl Jones revient à exprimer à nouveau le personnage, que devient Christensen? Va-t-il être l’homme en costume? Cela ne rendrait-il pas son retour plus cérémonieux qu’autre chose? Cela ne veut pas dire que les acteurs en costume ne peuvent pas avoir un grand impact. Regardez ce que Peter Mayhew a pu faire avec Chewbacca, par exemple. Mais sans Christensen livrant les lignes, son retour peut ne pas avoir autant de sens.

Il convient également de noter que James Earl Jones a 90 ans. Il ne peut pas faire ça pour toujours. Si Dark Vador fait partie de Guerres des étoiles à l’avenir, la franchise devra aller au-delà de Jones. Bien que ce soit une perspective difficile (pour le moins qu’on puisse dire) Hayden Christensen reprendre là où il s’était arrêté à la fin de La vengeance des Sith continuer ce scénario semble être un aussi bon endroit que n’importe quel autre pour passer le flambeau.

Obi Wan Kenobi n’a pas encore de date de sortie fixée mais elle doit être dirigée par Deborah Chow (Le mandalorien). Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie complètent le casting. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles.

