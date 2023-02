Ces 15 téléphones Samsung pourront utiliser le meilleur Google AR

La certification Google ARCore atteint 15 autres appareils dans le catalogue Samsung, y compris des best-sellers tels que le Galaxy A22 ou le Galaxy M22.

La réalité augmentée de Google est désormais disponible sur plus d’appareils Samsung Galaxy.

Il y a plusieurs années, Google a fermé le projet Tango pour mieux concentrer ses efforts, en commençant le décollage de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’ARCoreune plateforme beaucoup plus mature et destinée à créer des expériences de réalité augmentée de meilleure qualitéqui peut également être utilisé plus et mieux pour les utilisateurs finaux.

Il s’agit de un kit de développement (SDK) qui comprend un ensemble d’outils et d’API avec lesquels les développeurs peuvent tirer parti des ressources et des capteurs de l’appareil pour réaliser leurs applications, et par extension les utilisateurs, sentir leur environnement à travers l’appareil et interagir avec les informations de manière efficace.

Un exemple est Fonctionnalité de l’objectifqui peut fournir traduction instantanée d’images, entre autres options, en utilisant les ressources AR fournies par ARCore de Google. En tout cas, ARCore est également présent dans des choses plus banalescomme les animaux dans la recherche Google ou les Émoji 3D que de nombreux fabricants ont mis en œuvre dans leurs appareils.

Google met enfin à jour la liste des appareils compatibles avec ARCore, comprenant jusqu’à 15 nouveaux Samsung Galaxy de toutes les gammes et de tous les prix.

En tout cas, ce que nous savons d’ARCore, c’est que cette certification dépend de certains besoins liés à la réalité augmentée et qui incluent les performances du terminal, les caméras, les capacités du CPU ou la précision des capteursainsi que certains aspects supplémentaires plus complexes à expliquer et que Google ne nous explique pas trop non plus.

Et même ainsi, il existe de nombreux appareils Android compatibles avec ARCore, même les iPhones d’Apple peuvent également utiliser cette technologie Google, même si la vérité est que il est très difficile de savoir quels appareils sont inclus dans la liste car le géant de Mountain View le met à jour très rarement.

À la dernière occasion, comme nous l’ont dit les collègues de SamMobile, il semble que Google a ajouté pas moins de 15 appareils Samsungparmi lesquels ne sont pas encore les Galaxy S23 mais oui certains des best-sellers les plus abordables du géant sud-coréen.

Voici les mobiles qui ont récemment reçu la certification :

SamsungGalaxy A13 5G

SamsungGalaxy A22

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy F42 5G / Samsung Galaxy Wide5

SamsungGalaxy M22

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

Samsung Galaxy ZFlip 3 5G

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Samsung Galaxy Quantique 3

Quant au Galaxy S23, ne vous inquiétez pas, car oui ils peuvent utiliser la réalité augmentée du moins compte tenu de leur matériel, même s’ils vont mettre un peu plus de temps à apparaître dans les listes de compatibilité ARCore que vous pouvez consulter en intégralité ici… Il va falloir leur laisser le temps !

