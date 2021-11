Après les nouvelles que Beyonce et Jay-Z vendent leur mystérieux domaine du château de la Nouvelle-Orléans, les fans sont curieux de savoir combien elle vaut.

Beyoncé est l’un des artistes les plus vendus au monde et a vendu plus de 118 millions de disques dans le monde. En 2020, elle est cotée sur Temps liste du magazine des 100 femmes qui ont défini le siècle dernier et en 2021, Forbes l’a classée comme l’une des femmes autodidactes les plus riches d’Amérique.

La carrière de chanteuse de Beyonce a commencé dans le groupe de filles Destiny’s Child aux côtés de Kelly Rowland et Michelle Williams dans les années 1990.

En 2003, le premier album solo de Beyonce Dangereusement amoureux chuté. Juste avant cela, en octobre 2002, Bey figurait dans le single ’03 Bonnie & Clyde’ de Jay-Z.

Quelle est la valeur nette de Beyoncé en 2021 ?

Beyonce aurait une valeur stupéfiante de 440 millions de dollars en 2021 – un chiffre reflétant l’un des artistes les plus vendus au monde.

Comme mentionné, Beyonce a vendu plus de 118 millions de disques dans le monde et elle est également apparue dans plusieurs films à succès, dont Dreamgirls, La Panthère Rose et Le roi Lion.

Le mari de Bey, Jay-Z a été officiellement déclaré milliardaire en 2018.

Quel âge a Beyoncé ?

Née le 4 septembre 1981 à Houston, Texas, Bey a eu 40 ans le jour de son anniversaire en 2021.

Beyoncé et Jay-Z (Crédit : PA)

Née Beyonce Giselle Knowles, elle est issue d’humbles débuts. Elle est née de Celestine Knowles, coiffeuse et propriétaire de salon, et de Matthew Knowles, un vendeur qui deviendra plus tard son manager.

La carrière de chanteuse de Bey a commencé à un jeune âge. Quand elle avait huit ans, elle et son amie d’enfance Kelly Rowland ont auditionné pour faire partie d’un groupe de filles dans un spectacle de talents à Houston. C’est lors de cette audition qu’elles rencontrent LaTavia Robertson et toutes les trois vont former, Girl’s Tyme, qui deviendra Destiny’s Child.

Le père de Bey a abandonné son travail pour gérer le groupe, ce qui a mis une pression financière importante sur la famille et a contribué à la séparation des parents de Beyoncé. En 1996, le groupe est devenu connu sous le nom de Destiny’s Child et l’année suivante, ils ont enregistré la bande originale du tube pour Hommes en noir, ‘Tue le temps.’

Finalement, LaTavia et un autre membre du groupe, LeToya Luckett, sont devenus mécontents de la façon dont Matthew Knowles gérait le groupe, ils sont donc partis et ont été remplacés par Michelle Williams et Farrah Franklin.

À la fin de 2001, les membres du groupe ont annoncé leur intention de poursuivre une carrière solo.

Combien d’enfants a Beyoncé ?

Beyoncé a trois enfants, tous avec son mari, Jay-Z.

Blue Ivy Carter est née le 7 janvier 2012 à New York. En mars 2021, Blue Ivy est devenue la plus jeune personne à remporter un Grammy. Mais avec ses deux parents qui sont des musiciens incroyablement talentueux, il n’y a pas de surprises là-dedans.

En 2017, Bey a annoncé qu’elle attendait des jumeaux et Internet a explosé après avoir publié la nouvelle sur Instagram.

Sir et Rumi Carter sont nés en Californie le 13 juillet 2017.

Beyonce et Jay-Z sont-ils toujours ensemble ?