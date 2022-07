La star de YouTube Fritz Meinecke suscite la controverse avec une publication virale sur Instagram

Juste avant la production de la deuxième saison de 7 contre sauvage vient le créateur du format YouTube à succès, Fritz Meinekefait à nouveau la une des journaux.

Il y a quelques semaines, une vidéo diffusée sur la chaîne principale de l’homme de 33 ans avait provoqué une vive discussion. Il y avait une scène montrant Meinecke faisant du vélo avec une dame légèrement vêtue sur le bord de la route « F*cki f*cki, 5 euros » commenté. Cet extrait, tout comme la vignette sur laquelle la femme a également été aperçue (elle aussi non censurée), a entre-temps été supprimé ou remplacé sans commentaire.

Pourquoi cette déclaration est si problématique et pourquoi de nombreux téléspectateurs auraient souhaité un peu plus de tact et de sensibilité de la part d’une personnalité publique, du moins rétrospectivement, on vous explique dans ce post.

Alors qu’il y avait des discussions sur le net et que beaucoup réclamaient une déclaration de Meinecke, il a publié une story Instagram un peu plus tard. Cependant, il n’a montré aucun signe de perspicacité, le soulignant plutôt clair et distinct: « Quiconque trouve cela sexiste et irrespectueux se trompe sur ma chaîne. »

Fritz Meinecke a de nouveau fait la une des journaux avec une déclaration provocatrice

Fritz Meinecke voyage actuellement sur une île tropicale, d’où il réalise entre autres des vidéos pour ses deux chaînes YouTube. Cependant, une histoire actuelle sur sa chaîne Instagram a maintenant suscité une nouvelle discussion sur la façon dont les personnes à grande portée devraient se comporter dans les espaces publics.

Qu’est-il arrivé? L’extrait de l’histoire de Meinecke a été posté par Simon Kratschmerla partie de la société de production de médias de Hambourg Rocket Beans TV est. Dans le post sur Twitter, Krätschmer écrit seulement : « Est-ce que c’est ce 7 contre enfant? » Il a également posté la photo avec la déclaration actuelle de l’histoire. Dans celui-ci, Meinecke répond à la question suivante d’un utilisateur : « pourquoi toujours aussi toxique ».

© Instagram : Fritz Meinecke

La réponse qui a suivi pourrait surprendre un peu compte tenu de la grande discussion qui a déjà eu lieu autour de la vidéo sur le vélo. Dans son histoire, Fritz Meinecke écrit ouvertement et sans ambages que les bienfaiteurs complètement efféminés de la société l’agacent. Il devait constamment se justifier pour tout, alors que tout le monde avait le sentiment d’avoir été piétiné. On attend de vous que vous vous comportiez de manière politiquement correcte à tout moment.

« Cette société complètement efféminée et bienfaisante me tape sur les nerfs. Oui, n’offensez pas, ne marchez sur les pieds de personne et justifiez tout. Déclenchez des avertissements ici et là. Toujours politiquement correct. Il/elle/différents * à l’intérieur de la dénomination des termes, vous n’avez plus le droit de dire ça, il/elle se sent agressé(e) par ça… » « J’ai parfois envie de les secouer. Par amour, bien sûr.

De plus, il critique le genre et le renommage des termes. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus dire parce que les autres se sentent offensés par elles.

Comment Twitter réagit-il aux déclarations de Meinecke ?

Les réponses sous le tweet de Simon Krätschmer vont dans des directions différentes. Par exemple, une partie se plaint que nous « dans une société d’hypermoralité » vivre et c’est juste épuisant et beaucoup trop tendu.

Un autre utilisateur de Twitter a répondu :

« Pendant longtemps, nous avons vécu dans une société où ‘il faut être comme ça et tout le reste n’est pas pris au sérieux’, qui est actuellement en cours d’élaboration. C’est parfois épuisant, cela prend beaucoup de temps et d’énergie, mais cela n’en reste pas moins nécessaire. »

Certains sont d’accord avec Fritz Meinecke et sa déclaration et le qualifient de personne particulièrement authentique, tandis que d’autres dans les commentaires considèrent le point de vue controversé comme très perspicace, voire problématique.

Certains vont même plus loin et annoncent qu’ils ne supporteront plus le 7 vs Wild. Ici et là, on se demande comment vont se positionner les sponsors actuels ou supposés futurs.

Pourquoi la déclaration de Fritz Meinecke est-elle problématique ?

En fin de compte, les avis dans les commentaires divergent grandement, mais Fritz Meinecke ne s’est pas rendu service avec un tel positionnement, dont on peut dériver au moins dans une certaine mesure sexisme, discrimination et homophobie.

En fin de compte, ce n’est certainement pas le point de départ idéal pour commencer le deuxième tour dans quelques mois avec l’un des formats YouTube les plus importants et les plus larges, qui comprendra également de nombreux téléspectateurs plus jeunes en particulier. Dans certaines circonstances, ce groupe cible ne remet pas en question de telles déclarations ou des déclarations similaires, les accepte comme leur propre opinion ou les place dans un contexte erroné.