Trois séries d’étrangers identiques pour Star Ben Stiller en tant que triplés titulaires

Le gars du cable barreur Ben Stiller prépare son retour au cinéma avec un trio de rôles dans la prochaine série limitée Trois inconnus identiques. Par date limite, Stiller a dans les négociations finales pour faire la une de la série en jouant des triplés qui se retrouvent plus tard dans la vie après avoir ignoré qu’ils avaient déjà eu des frères identiques. Stiller servira également de producteur exécutif avec le projet venant d’Amy Lippman (Parti des cinq), Sony Pictures TV, TriStar Television et SK Global Entertainment.





Trois inconnus identiques Cela semble tiré par les cheveux, mais c’est en fait basé sur une histoire vraie de triplés identiques qui avaient été séparés à la naissance. La série se déroulera au cours des décennies avec Stiller jouant les versions adultes des vrais frères Bobby Shafran, David Kellman et Eddy Galland. Dans la série, la découverte mutuelle des frères « met en mouvement une chaîne d’événements extraordinaires et troublants ».

Lippman est prêt à produire aux côtés de Stiller sous Red Hour Films, ce dernier servant de showrunner de la série. Les producteurs exécutifs sont également Sidney Kimmel, John Penotti, Charlie Corwin et Marcy Ross de SK Global aux côtés de Pier Vellacott, Dimitri Doganis et Tim Wardle de RAW. Emmeline Yang Hankins est également productrice exécutive tandis que Mark O’Connor, Dan Braun et Josh Bruan sont co-producteurs exécutifs.

L’histoire vraie a également fait l’objet d’un documentaire. Appelé Trois inconnus identiques, le doc a été publié en 2018 par le réalisateur Tim Wardle, présenté comme « l’histoire vraie la plus incroyable, la plus incroyable et la plus remarquable jamais racontée ». Le film a été sélectionné pour les Oscars et a été nominé pour le meilleur documentaire aux British Film Academy Awards.





Ben Stiller revient au cinéma

Ces dernières années, Stiller a ralenti son jeu d’acteur pour se concentrer sur la réalisation et la production. Il a fait de petites apparitions dans des films comme Frères, Verrouilléet Hubie Halloweenmais alors qu’il était réalisateur et producteur sur Rupture pour Apple TV, il est encore moins courant que Stiller fasse un travail d’acteur sur petit écran. L’acteur a fait des apparitions à la télévision, mais pas pour diriger une série, à part servir d’animateur de son talk-show du début des années 90. Le spectacle de Ben Stiller.

Stiller aborde également quelque chose de nouveau en jouant trois personnages dans une série. D’autres acteurs ont tenté cette approche ces dernières années avec des résultats mitigés, de Mark Ruffalo jouant des jumeaux dans la série HBO Je sais que c’est vrai à Mike Myers jouant sept rôles dans la série Netflix Le Pentaverate.