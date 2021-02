Cendres et lave: l’éruption du mont Etna impressionne les spectateurs mais ne provoque ni destruction, ni mort

26 févr.2021 10:51:13 IST

L’Etna, le volcan qui domine l’est de la Sicile, évoque les superlatifs. C’est le volcan le plus actif d’Europe et aussi le plus grand du continent. Et la démonstration de puissance enflammée et bruyante qu’elle produit pendant des jours ou des semaines, voire des années, est toujours super spectaculaire. Heureusement, la dernière éruption de l’Etna qui a captivé l’attention du monde n’a causé ni blessés ni évacuation. Mais chaque fois qu’il revient dans une action dramatique, il impressionne les spectateurs et émerveille les géologues qui passent leur carrière à surveiller chaque frémissement, grondement et éructation.

Qu’est ce qui se passe maintenant?

Le 16 février, l’Etna a éclaté, envoyant de hautes fontaines de lave, qui ont dévalé le versant oriental de la montagne vers la vallée inhabitée de Bove, qui mesure cinq kilomètres (trois miles) de large et huit kilomètres (cinq miles) de long. Le volcan a éructé des cendres et des pierres de lave qui ont inondé le côté sud.

L’activité se poursuit depuis, par rafales plus ou moins intenses. La lave enflammée illumine le ciel nocturne dans des teintes choquantes d’orange et de rouge. On ne sait pas combien de temps durera cette série d’activités passionnantes, disent les volcanologues qui travaillent à l’observatoire de l’Etna géré par l’Institut national de géophysique et de volcanologie.

Alors que la fascination du public a commencé avec les premières images dramatiques ce mois-ci, l’activité explosive a commencé en septembre 2019, devenant beaucoup plus forte il y a deux mois. L’activité actuelle concerne principalement le cratère sud-est, créé en 1971 à partir d’une série de fractures.

Difficile à manquer

L’Etna culmine à 3350 mètres (environ 11050 pieds) au-dessus du niveau de la mer et mesure 35 kilomètres (22 miles) de diamètre, bien que l’activité volcanique ait changé la hauteur de la montagne au fil du temps.

Parfois, l’aéroport de Catane, la plus grande ville de l’est de la Sicile, doit fermer pendant des heures ou des jours, lorsque des cendres dans l’air rendent le vol dans la zone dangereuse. Au début de cette récente période d’activité éruptive, l’aéroport a fermé brièvement.

Mais pour les pilotes et les passagers qui volent à destination et en provenance de Catane la nuit lorsque le volcan est plus calme, un aperçu d’un rouge ardent dans le ciel sombre en fait un spectacle passionnant.

Vivre avec un volcan

Avec les coulées de lave de l’Etna en grande partie contenues dans ses pentes inhabitées, la vie se déroule dans les villes et villages ailleurs sur la montagne. Parfois, comme ces derniers jours, des pierres de lave pleuvent sur les rues, rebondissent sur les voitures et font trembler les toits.

Mais de nombreux résidents trouvent généralement que c’est un petit inconvénient comparé aux avantages du volcan. Les coulées de lave ont laissé des terres agricoles fertiles. Les pommiers et les agrumes fleurissent. Les vins rouges et blancs Etna sont parmi les vins les plus populaires de Sicile, issus de raisins cultivés sur les pentes volcaniques.

Le tourisme engrange les revenus. Les randonneurs et les routards profitent d’une vue sur la montagne souvent gonflée et la mer Ionienne étincelante en contrebas. Pour les skieurs qui veulent des pistes peu fréquentées, l’Etna est un favori.

Ça peut être mortel

Inspirant les anciennes légendes grecques, l’Etna a connu des dizaines d’éruptions connues au cours de son histoire. Une éruption en 396 av.J.-C. a été reconnue pour avoir tenu à distance l’armée de Carthage.

En 1669, dans ce qui a été considéré comme la pire éruption connue du volcan, la lave a enterré une bande de Catane, à environ 23 kilomètres (15 miles) de là, et a dévasté des dizaines de villages. Une éruption en 1928 a coupé une voie ferrée encerclant la base de la montagne.

Plus récemment, en 1983, la dynamite a été utilisée pour détourner la lave menaçant les zones habitées. En 1992, l’armée a construit un mur de terre pour contenir la lave, coulant de l’Etna pendant des mois, après avoir frappé Zafferana Etnea, un village de quelques milliers d’habitants. À un moment donné, la lave fumante s’est arrêtée à deux kilomètres (un peu plus d’un mille) de la périphérie de la ville.

Au cours du siècle dernier, un hoquet dans le temps géologique, des éruptions explosives à faible énergie et des coulées de lave, tous deux alimentés par le sommet et les évents latéraux, ont caractérisé l’Etna.

