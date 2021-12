Kate Bishop fera une apparition dans Ant-Man 3, selon la rumeur

Un nouveau rapport affirme que Kate Bishop de Hawkeye apparaîtra dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, menant potentiellement à The Young Avengers.

Depuis ses débuts récents dans la série Disney+ de Marvel, Oeil de faucon, Kate Bishop de Hailee Steinfeld a été un énorme succès auprès des fans. Une nouvelle rumeur a maintenant émergé, qui prétend qu’elle entrera dans la mêlée du MCU sur grand écran dans la prochaine suite Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Beaucoup s’attendaient à ce que Kate Bishop devienne un pilier majeur de Marvel une fois Oeil de faucon est terminé, et il semble que le suivi d’Ant-Man et de Wasp pourrait être la prochaine étape de son avenir MCU.

Des rapports ont maintenant affirmé que Hailee Steinfeld avait été « récemment aperçue sur le tournage de Ant-Man and the Wasp: Quantumania avant la fin de la production il y a quelques semaines ». Bien sûr, ceci étant une rumeur, on ne sait pas si le rôle de Kate Bishop dans la procédure serait simplement une apparition, ou même une apparition dans une scène post-générique (si elle est même dans le film), mais son rôle dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie aurait certainement du sens en raison de la relation du personnage avec la fille de Scott Lang, Cassie.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Cassie Lang doit être jouée par Kathryn Newton dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, avec de nombreuses théories selon lesquelles elle reprendra le manteau de son père et deviendra un super-héros à part entière. Ainsi, cette rumeur d’apparition de Kate Bishop pourrait suggérer que le L’homme fourmi threequel mettra en place une toute nouvelle équipe de super-héros, Les jeunes vengeurs, quelque chose dont Cassie Lang et Kate Bishop ont fait partie des pages de Marvel Comics. Créé par Allan Heinberg et Jim Cheung, Les jeunes vengeurs sont généralement composés de super-héros ayant des liens avec la vieille garde des Avengers, et leur introduction dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie pourrait engendrer une toute nouvelle franchise dans l’univers cinématographique Marvel.

On ne sait pas grand-chose sur la direction de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie à part le fait que Pays de Lovecraft et Loki La star Jonathan Majors fera ses débuts en tant que méchant qui voyage dans le temps et saute dans les dimensions, Kang le conquérant. Une variante de son personnage de Loki, He Who Remains, Majors a récemment taquiné la différence entre ce personnage et Kang en disant: « Celui qui reste est dans le monde maintenant, et nous en savons tellement sur lui. Il y a 40 minutes de ce type et ce récit, donc ça m’a vraiment préparé à raconter une histoire et à ajouter une autre toile, avec plus de joueurs. Cette fois, ce n’est pas l’incroyable Tom Hiddleston ; j’ai affaire à Paul Rudd et Evangeline et les gens comme la famille Ant-Man , donc c’est un tout autre monde et je suis juste en train d’explorer et d’essayer de faire de mon mieux. »





Réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness, Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie met en vedette Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang et Evangeline Lilly dans celui de Hope van Dyne, aux côtés de Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, respectivement dans le rôle de Hank Pym et Janet van Dyne. La suite devrait continuer à explorer la folie émergente du multivers, avec d’autres rumeurs suggérant que le méchant MODOK sera également introduit aux côtés de Kang et peut-être de Kate Bishop.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie devrait sortir dans les salles de cinéma des États-Unis le 17 février 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Midgard Times.





La star d’Ant-Man 3, Paul Rudd, annonce l’arrivée de Jonathan Majors dans le rôle de Kang le conquérant Paul Rudd taquine le travail éliminatoire de Ant-Man and the Wasp: Quantumania co-star Jonathan Majors en tant que méchant multiversal, Kang.

Lire la suite





A propos de l’auteur