Antonia Gentry a parlé de ses scènes intimes à Ginny et en Géorgie

Ginny et la Géorgie Il a piétiné Netflix depuis sa première le 24 février: Elle est déjà classée comme la série la plus vue sur la plateforme dans le monde. Son histoire mettant en vedette et réalisée par des femmes s’est fait une place particulièrement dans le public féminin. Antonia Gentry, interprète de Ginny, Il a parlé des messages laissés par le programme sur la sexualité des adolescents et s’est exprimé sur les scènes intimes qu’il a enregistrées.. Qu’a t’il dit?

Le personnage de l’actrice de 23 ans est une jeune femme qui est toujours à l’école et a ses premières amours. Dans le premier épisode perd sa virginité au profit de son voisin Marcus et ne le dit pas à sa mère. Ce fait a déclenché une dispute à la fin de la saison 1 lorsque la Géorgie le découvre et que les deux ont une conversation gênante.

Antonia Gentry a parlé de ses scènes intimes Ginny & Georgia de Netflix

« C’était étrange parce que Ginny est si peu sûre qu’elle n’a pas l’habitude d’avoir toute cette attention sur elle. Mais en même temps, elle est la fille de sa mère. Elle veut ressentir toutes ces choses. Elle veut avoir des amis, un petit ami. , mais elle ne sait pas très bien comment. Je pense que c’était très impulsif pour elle « , a expliqué à Refinery29 à propos de l’éveil sexuel de son personnage dans la série.







L’artiste a décrit ce que Ginny a traversé et a expliqué le processus qu’elle a traversé avec ses expériences: « Ginny est une romantique dans l’âme. Elle se lance dans le sexe en pensant qu’elle va avoir de la passion, mais elle en a plus. Et c’est la surprise, la découverte pour elle ».

Dans sa vie personnelle, l’actrice a reconnu qu’elle avait une relation très différente avec sa mère. «Je suis très proche de ma mère dans la vraie vie. Mais j’ai été élevé un peu plus traditionnellement. On ne parle pas vraiment trop de ce genre de choses. « affirma la jeune femme.

De plus, la star de la série a déclaré qu’il s’était appuyé sur ses expériences pour assembler son personnage. «Mes expériences au lycée ont été inconfortables. Je me sentais vulnérable. J’ai pu puiser dans ce même genre de honte et d’incertitude que je sais que beaucoup d’adolescents vont comprendre. J’espère qu’ils se sentent plus vus et moins anxieux à propos de tout cela, en particulier les jeunes filles. « , a-t-il exprimé.







Pour Gentry, Ginny et la Géorgie il peut aider les adolescentes à mieux explorer leur vie intime et à bannir définitivement les tabous. «Pour les jeunes et leurs parents, ou quiconque prend soin d’eux, en regardant l’émission ensemble, j’espère que cela démystifie le sexe. Parce que nous avons tous vécu cela. Cela n’a aucun sens pour nous de ne pas avoir ces conversations. « , il prétendait.

Enfin, il a dit que la série « c’est une histoire de femmes » et a assuré qu’elle se sentait très à l’aise avec l’équipe dirigée par la créatrice Sarah Lampert. « Avoir des réalisatrices derrière la caméra dans des moments aussi intimes et tendus m’a fait sentir que nous étions un peu plus sensibles. », conclut-il.