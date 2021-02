« Terminator » présentera une série animée sur Netflix

La franchise de « Terminator« Sera donné une nouvelle vie grâce à une série d’animation de style anime exclusivement pour Netflix, qui ont obtenu une licence dans le cadre de leur gamme en constante expansion de séries animées basées sur des franchises célèbres.

Cette production sera la première intervention que le service de streaming réalisera dans cette franchise cinématographique avec le soutien de Parachutisme avec Production IG, Responsable de « Fantôme dans la coquille: Sag-2045», « Haikyuu!»Et bien d’autres séries.

Netflix garde de nombreux détails liés à cette production réservés, à l’exception du fait que Mattson Tamlin, scénariste responsable de « Le Batman« , dirigée par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson, Il sera en charge d’agir en tant que showrunner et producteur exécutif de la série.

«Quiconque connaît mon écriture sait que je crois qu’il faut prendre de grands virages et aller droit au cœur. Je suis honoré que Netflix Oui Parachutisme ils m’ont donné l’opportunité de me rapprocher de Terminator d’une manière qui brise les conventions, bouleverse les attentes et a du cran », a déclaré Tamlin dans un communiqué.

« Terminator c’est l’une des histoires de science-fiction les plus emblématiques jamais créées et elle est devenue plus pertinente dans notre monde au fil du temps », a-t-il déclaré. John Derderian, vice-président de la division de Animé dans Netflix. « La nouvelle série animée explorera cet univers d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant. »

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas confirmé l’état d’avancement de cette production ni sa date de sortie éventuelle. On s’attend à ce que ce soit une histoire complètement différente de celle présentée dans la saga originale.

En 2019, il serait publié « Terminator: destin sombre», Film réalisé par Tim Miller avec Linda Hamilton retour à son rôle de Sarah Connor. Les mauvais résultats au box-office, ainsi que le mauvais accueil des critiques et des fans de la saga auraient mis fin à toute possibilité d’en faire une suite.