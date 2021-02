La NASA partage un panorama époustouflant à 360 degrés du site d’atterrissage du rover Mars Perseverance

26 févr.2021 11:54:07 IST

L’agence spatiale américaine NASA a publié mercredi une vue panoramique spectaculaire du site d’atterrissage du rover Perseverance sur Mars. Le panorama montre le bord du cratère de Jezero où le rover a atterri la semaine dernière et la falaise d’un ancien delta de la rivière au loin. Elle a été prise en faisant pivoter le mât du rover à 360 degrés. Le mât est équipé de deux caméras zoomables qui peuvent prendre des vidéos et des images haute définition. Le panorama est composé de 142 images individuelles assemblées sur Terre, a déclaré la Nasa.

« Nous sommes nichés dans un endroit idéal, où vous pouvez voir différentes caractéristiques similaires à bien des égards aux caractéristiques trouvées par Spirit, Opportunity et Curiosity sur leurs sites d’atterrissage », a déclaré Jim Bell de la School of Earth and Space Exploration de l’Arizona State University .

L’esprit, l’opportunité et la curiosité étaient des missions précédentes sur Mars.

La NASA a déclaré que les caméras du rover aideront les scientifiques à évaluer l’histoire géologique et les conditions atmosphériques du cratère de Jezero et à identifier les roches et les sédiments méritant un examen et une collecte plus approfondis pour un éventuel retour sur Terre.

Lundi, l’agence spatiale américaine a publié le premier son de Mars, un léger enregistrement crépitant d’une rafale de vent capturée par le microphone du rover.

La NASA a également publié une vidéo de l’atterrissage du rover, qui a pour mission de rechercher des signes de vie passée sur la planète rouge.

