Cela doit arriver dans la saison 2 de Merlina selon Jenna Ortega

Merlina a confirmé son deuxième lot d’épisodes sur Netflix et Jenna Ortega est claire sur ce qu’elle veut qu’il se passe avec son personnage à l’avenir.

© IMDbJenna Ortega comme Merlina

Merlin a eu une course réussie Netflix où elle s’est établie comme l’une des séries les plus regardées, conquérant ainsi les abonnés du Streaming Giant qui savent déjà qu’il y aura une deuxième saison de l’émission et ont hâte d’avoir des nouvelles et des nouvelles sur tout ce qui se passe dans la vie de la fille aînée de la famille excentrique Addams.

Dans ce sens, Jenna Ortegale protagoniste de Merlin, est très clair sur la direction dans laquelle il aimerait voir l’émission télévisée aller. Jusqu’à présent, nous pouvons parler d’une série qui n’a fait aucune erreur en termes de décisions créatives. Ceci est confirmé par la réaction des critiques envers Merlin ce qui lui donne une acceptation de 71% en Tomates pourries mais encore mieux était le précieux 86% du public.

Qu’aimeriez-vous voir Jenna Ortega dans la saison 2 de Merlina ?

Nous parlions de ce qu’il aimerait voir Jenna Ortega dans le deuxième lot d’épisodes de Merlin. converser avec Variété l’actrice a déclaré que le triangle amoureux de la première saison était « difficile à justifier » et qu’au lieu du lien de son personnage avec Xavier Thorpe (Percy Hynes White) et Tyler Galpin (Hunter Doohan), la jeune femme doit « concentrez-vous sur elle et ses expériences ».

à la surprise de Jenna Ortegaqui n’était pas au courant du futur complot de Merlin dans la saison 2, les créateurs et showrunners Alfred Gough et Miles Miller, ils ont dit TVLine qu’ils aimeraient voir plus de membres de la famille Addams dans les prochains épisodes, mais l’accent sera mis sur le protagoniste et le développement de son personnage et non sur ses intérêts amoureux.

Jenna Ortega est clair sur ce qu’il veut pour la deuxième saison du succès de Netflix: « En ce qui concerne les intérêts amoureux de Merlina, j’ai l’impression qu’au moins pour la deuxième saison, elle doit aimer être célibataire. Elle vient d’avoir un fiasco complet avec les hommes, elle a besoin de s’éloigner un peu. »a complété le talentueux interprète qui est sous le feu des projecteurs de l’industrie cinématographique hollywoodienne grâce à ce rôle de premier plan.

