« Bridgerton » : Régé-Jean Page, va-t-il réapparaître en Simon dans la saison 3 ?

Même si Simon Basset, le duc de Hastings, n’est pas apparu dans la deuxième saison de « Bridgerton »tout comme L’acteur britannique Regé-Jean Page lui-même a annoncé en avril 2021, les fans de la série de Netflix ils espèrent toujours qu’il reviendra à un moment donné, peut-être dans le troisième volet.

À l’époque, l’interprète de 36 ans expliquait à Variety que « son arc d’intrigue est une saison, avec un début, un milieu et une fin. C’est comme une mini-série. » Il a même dit adieu à la fiction créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes.

« Ce fut un plaisir et un privilège absolu d’être votre duc. Rejoindre cette famille, pas seulement à l’écran, mais aussi hors écran. Notre distribution incroyable, créative et généreuse, notre équipe et nos fans exceptionnels – tout est allé au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. L’amour est réel et continuera à grandir« , a écrit Rege-Jean Page sur votre compte Instagram.

Regé-Jean Page dans le rôle de Simon Basset, le duc de Hastings, dans la première saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

SIMON, ALLEZ-VOUS RÉAPPARAÎTRE DANS LA SAISON 3 DE « BRIDGERTON » ?

Cependant, cela ne signifie pas que Rege-Jean Page ne peut pas revenir dans les prochaines saisons de « Bridgerton” pour une participation spéciale. Bien que Simon ne soit plus le personnage principal, il a de brèves apparitions, tout comme sa femme Daphné (Phoebe Dynevor).

En fait, dans une interview de novembre 2021 avec British GQ, il n’a pas exclu la possibilité de jouer à nouveau le duc de Hastings. « Tu sais que je ne pourrais pas te le dire ! N’y a-t-il pas quelque chose de merveilleux à être surpris par ce que vous ne soupçonniez pas ?”

Dans le deuxième livre de la saga populaire de Julia Quinnqui est à la base de la série à succès de NetflixSimon n’apparaît qu’à une seule occasion, en particulier lors du match Pall Mall, également diffusé lors de la deuxième saison.

Alors que en « Séduire M. Bridgerton», le quatrième roman de Quinn, aide Colin à résoudre le problème de Lady Whistledown. Si la série ne suit pas l’ordre des livres, comme l’a commenté Shonda, cela pourrait arriver dans la troisième saison de « Bridgerton”. Mais pour l’instant, rien n’est confirmé.