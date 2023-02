Eva Marcille, Dr. Jackie Walters et Lauren-Ashley Beck sur Being Black on Reality TV

Les vedettes de la télé-réalité Eva Marcille (Le prochain top model américain), Dr. Jackie Walters (Marié à la médecine), et Laurent Ashley Beck (Survivant), se sont réunis pour discuter des dures réalités d’être noir à la télé-réalité dans une récente interview avec E! Nouvelles.





« Même si vous allumez la télévision et voyez nos beaux visages, vous seriez étonné de voir qui n’est pas derrière la caméra », a déclaré Eva Marcille. E ! Nouvelles. « Qui n’est pas dans la coiffure et le maquillage et le glamour et le conseil en toutes choses pour les femmes noires. »

Le manque de diversité derrière la caméra n’est qu’un des sujets qu’Eva a abordés aux côtés de Walters et d’anciens Survivant candidat Beck lors d’une table ronde avec E! Nouvelles’ Francesca Amiker.

De la lutte pour les producteurs noirs et les histoires noires à l’écran, le trio de femmes a plongé profondément dans les difficultés d’être une actrice noire à Hollywood moderne. Même en ce qui concerne la télé-réalité, « nous n’essayons pas de vous raconter une fausse histoire », a déclaré le Dr Jackie. « Nous vous donnons qui nous sommes. »





Représentation sur la télé-réalité

Beck a franchement discuté de la réalité d’être noir dans une émission comme Survivant : l’île des idolesqu’elle a rejoint en 2019. « Historiquement sur Survivant, les Noirs sont éliminés en premier », a-t-elle déclaré à E! News. « Les Noirs sont étiquetés comme paresseux ou épinglés comme la femme noire stéréotypée en colère. Je suis entrée dans cette expérience en sachant que j’allais défendre cet espace pour les femmes noires. »

Quoi qu’il en soit, Beck a atteint la toute fin de la compétition, durant 38 des 39 jours que la série a duré et devenant le dernier membre du jury. En conséquence, Beck s’est sentie reconnaissante d’avoir pu représenter sa communauté tout au long de la diffusion de l’émission. « J’ai l’impression d’avoir pu raconter non seulement mon histoire », a-t-elle expliqué, « mais tant d’autres jeunes femmes noires qui n’étaient pas autrement représentées dans cette émission. »

Marcille a exprimé des sentiments similaires concernant sa course sur Le prochain top model américain en 2004. Bien qu’elle ait remporté la série, ce qui a été un choc pour Marcille, elle a noté qu’elle avait passé une grande partie du spectacle entourée de mannequins qui ne lui ressemblaient en rien et qui ne pouvaient pas se rapporter à son expérience de femme noire.