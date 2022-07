The Orville Star se souvient de la réaction des acteurs à la mort de Norm Macdonald

Près d’un an après la mort de Norm Macdonald, l’acteur J. Lee a expliqué comment lui et le casting de L’Orville se sont immédiatement contactés en apprenant le décès de Macdonald et ont été invités à L’Orville maison du créateur Seth MacFarlane pour célébrer la vie de la star en regardant certaines de ses anciennes émissions de stand-up. Macdonald a fourni la voix du lieutenant Yaphit, un ingénieur métamorphe jaune gélatineux qui est devenu un personnage préféré des fans au cours des deux premières saisons de la série.

Créé en 2017, L’Orville a eu du mal au cours de sa première saison, avec de nombreux fans de MacFarlane à l’écoute et s’attendant à voir une parodie à part entière de Star Trek dans le même esprit que Gars de la famille. Cependant, le spectacle de MacFarlane a beaucoup d’éléments et de situations comiques, mais c’était beaucoup plus un spectacle inspiré par Star Trek plutôt que de chercher à s’en moquer. Au cours des deux premières saisons, le public a commencé à s’intéresser à la série, ce qui signifie qu’après la fusion de Fox et Disney, la série a pu revenir pour une nouvelle troisième saison au sein de la famille Disney.

Dans une interview avec Rant d’écran, J. Lee a discuté de la nouvelle saison de l’émission, et une partie de cela comprenait ses commentaires sur le décès de Macdonald et son impact sur toutes les personnes impliquées dans la nouvelle saison. Il a dit:

« Oh, c’était horrible, le casting a immédiatement envoyé un texto [each other]. Même au-delà du spectacle, Norm était une légende. J’ai grandi en l’écoutant et en le regardant, donc être dans la série avec lui était très, très important pour moi. Je pense que nous avons fini par aller chez Seth cette nuit-là ou la nuit suivante et nous avons juste regardé un tas de vieux se lever et des clips et avons bu quelques verres en son honneur. C’était bien que nous ayons ouvert la saison avec ça pour lui. Il a tellement apporté à la série, rien que son nom et sa voix. Il est difficile de faire cela, vous savez, pour qu’un personnage animé de CGI se sente réel, d’autant plus que vous avez cette histoire avec lui et Claire. Il était très, très talentueux et je pense qu’il nous manque à tous. »

L’OrvilleLa troisième saison de a été un succès et Seth MacFarlane veut en faire plus

Sous le titre de L’Orville: Nouveaux horizons, la comédie dramatique de science-fiction de Seth MacFarlane est arrivée sur Hulu et Disney + dans les territoires internationaux, sans beaucoup de fanfare, mais elle a continué à se développer et à s’améliorer sur les premières saisons de la série. En s’attaquant à de grands problèmes du monde réel dans son cadre fantastique, L’Orville a atteint de nouveaux sommets cette saison, et MacFarlane espère continuer avec une autre saison. Il a dit précédemment :