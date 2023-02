Une Néo-Zélandaise retrouve son père perdu depuis longtemps sur Facebook après 31 ans

Une femme qui croyait que son père était mort depuis plus de trois décennies a été choquée un jour quand elle est tombée sur lui sur Facebook.

Les deux ont entamé une conversation et sont certains qu’ils sont père et fille.

Maintenant, ils espèrent se retrouver en personne pour rattraper le temps perdu.

La femme a été informée par sa famille que son père biologique était décédé.

Sharnee, 31 ans, de Nouvelle-Zélande, avait traversé toute sa vie en pensant qu’elle ne rencontrerait jamais son père puisqu’il était censé être mort.

Bien qu’un jour, une petite étincelle d’espoir l’a incitée à mener des recherches et à découvrir si son père était vraiment parti depuis longtemps.

À l’aide de descripteurs physiques que lui a donnés sa mère et de nombreuses nuits de recherche sans fin, Sharnee a pu retrouver un homme sur les réseaux sociaux qui correspondait à la description de son père.

Elle a décidé d’envoyer un message à l’homme sur Facebook pour découvrir la question brûlante de savoir si elle était vraiment sa fille.

Elle a publié un enregistrement d’écran de l’intégralité de leur conversation sur TikTok, qui a depuis enregistré plus de 14 millions de vues.

L’interaction entre Sharnee et l’homme qu’elle a trouvé sur Facebook a prouvé qu’il était en fait son père.

« C’est exactement comme ça que j’ai trouvé mon père… après qu’on m’ait dit qu’il était mort pendant mes 31 ans », a-t-elle écrit dans le texte superposé au début de sa vidéo.

Leur conversation commence avec Sharnee demandant à l’homme où il se trouvait au moment de sa conception.

« Bonjour, c’est une question au hasard et [I] s’excuser pour l’intrusion. Avez-vous voyagé en Nouvelle-Zélande en 1990 ? elle écrit.

Étonnamment, l’homme répond! « Salut. Comment ça va? Et oui j’y ai vécu deux fois Sharnee. Qui es-tu? » il à répondu.

Elle lui demande s’il a déjà vécu dans sa ville natale de Christchurch, ce qu’il a confirmé.

« Cela va sembler super étrange et très personnel, mais je dois demander », prévient Sharnee.

« Lorsque vous viviez à Christchurch/Nouvelle-Zélande, avez-vous couché avec des femmes ? Ma mère, que j’aime profondément et profondément, m’a donné votre nom, j’ai donc fait des années et des années et des années de recherche et vous correspondez à toutes ces descriptions… Je suis vraiment désolé que tout cela semble très étrange ! elle écrit.

Alors que l’homme admet que la question est beaucoup pour lui, il est intrigué par ce que Sharnee a partagé avec lui et demande d’où elle vient afin qu’ils puissent commencer à assembler les pièces plus clairement.

Sa mère lui avait apparemment dit que lorsqu’elle et son père étaient ensemble, il avait quitté la Nouvelle-Zélande pour assister à un match de football au Royaume-Uni et qu’elle n’avait plus jamais entendu parler de lui et avait présumé qu’il était mort.

« Je cherchais mon père depuis très très très longtemps. Je ne suis même pas sûre que vous l’êtes, mais vous pourriez certainement l’être », écrit-elle.

Cependant, l’homme précise qu’il est bien le père de Sharnee après avoir révélé des détails personnels sur sa mère que seuls lui et elle connaîtraient, notamment son nom, son anniversaire et le nom de son autre fils.

« Je tremble, je pleure. J’attendais ce moment depuis très longtemps », avoue-t-elle.

L’homme explique que bien que sa mère et lui se soient souvent rencontrés en ville, ils ne se sont jamais vraiment fréquentés. Il a également affirmé qu’il n’avait aucune connaissance de l’existence de sa fille.

Histoires liées de YourTango :

Les deux étaient absolument étonnés de se retrouver et de pouvoir converser via Facebook.

Sharnee a lancé une page de collecte de fonds pour collecter des fonds pour lui permettre de rencontrer son père.

Sur la page intitulée « Aidez-moi à rencontrer mon père », elle partage que tous les bénéfices iront à des tests ADN pour elle et son père afin de confirmer leur relation biologique et les frais de voyage qui leur permettront de se rencontrer en personne.

« Je dois rencontrer cet homme, faire de l’ADN avec cet homme et commencer à créer des souvenirs avec cet homme », a écrit Sharnee sur sa page. « J’ai de jeunes enfants qui pourraient être ses petits-enfants, il a d’autres enfants qui pourraient être mes frères et sœurs. »

À ce jour, plus de 2 700 € ont été amassés au cours des quatre dernières semaines.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.