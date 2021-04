Ce test de personnage Twilight détaillé vous indique quel personnage vous ressemble le plus

Êtes-vous plutôt Bella Swan ou Edward Cullen?

Depuis 2005, quand nous nous sommes tous assis pour lire crépuscule pour la première fois, nous nous sommes demandé quel personnage nous étions vraiment le plus comme. Vous avez peut-être déjà fait d’autres quiz, mais un autre beaucoup plus détaillé est en train de devenir viral sur les réseaux sociaux.

Le ‘Twilight Character Test’ d’IDRlabs détermine quels crépuscule personnages auxquels vous ressemblez le plus, en fonction de vos réponses à une série de 35 déclarations. Le quiz vous demande d’être tout à fait d’accord, d’accord, en désaccord ou fortement en désaccord avec des affirmations telles que «J’ai tendance à être un étranger dans des situations de groupe» et «Je réfléchis avant d’agir».

En fonction de vos réponses, il calculera ensuite quel crépuscule le personnage (ou les personnages – peut-être que vous êtes un mélange de deux!) vous ressemblez le plus, et donnez-vous un pourcentage pour les sept personnages du quiz. Les résultats sont influencés par les théories classiques de la personnalité.

Bella Swan, Edward Cullen, Alice Cullen, Jacob Black, Carlisle Cullen, Emmett Cullen et Rosalie Hale sont tous disponibles comme résultats. (Le bébé Renesmee de CGI n’est malheureusement pas une option.)

Le test de caractère IDRlabs Twilight devient viral sur Twitter. Image: Summit Entertainment, IDRlabs

Une fois que vous aurez répondu aux 35 questions, vous verrez vos résultats et une description du personnage avec lequel vous avez correspondu vous sera également présentée.

Pour ceux qui se sont retrouvés avec leur pourcentage le plus élevé en Bella, le quiz décrit leur personnalité comme «réservée et difficile à comprendre pour les autres», mais aussi «volontaire et a une confiance inébranlable en [their] propres décisions. « Bella est également décrite comme » intensément protectrice « et comme ayant » un cœur farouchement loyal « .

Le test de personnage IDRlabs Twilight devient viral sur Twitter. Image: IDRlabs.com

Jacob est décrit comme «volontaire et sensible» et «un leader né à qui les autres recherchent immédiatement des conseils» qui «rayonne d’autorité et de détermination».

Pour les personnes qui ont obtenu un score élevé avec Rosalie, le quiz décrit leur personnalité comme «intrépide et courageuse» et quelqu’un qui «se nourrit de défis continus». Les descriptions de Rosalie se lit également: « Elle se bat pour ce en quoi elle croit et a rarement peur de dire ce qu’elle pense. »

Le test de personnage IDRlabs Twilight devient viral sur Twitter. Image: IDRlabs.com

Alors, qui avez-vous?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂