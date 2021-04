Netflix partage la première image de Jason Momoa dans «  Sweet Girl  »

KARTELL KIDS chaise pour enfants LOU LOU GHOST (Rose / It's a girl - Polycarbonate coloré dans la masse)

Le succès constant de Saint-Louis est né "bébé" version de la fameuse chaise Starck. Lou Lou Ghost a la réunion "père" de la conception, les matériaux classiques, l'indestructibilité et l'ergonomie et aux jeunes d'apprendre à utiliser tout de suite, mais des chaises en forme de petite taille déjà mature. Dédié aux enfants, le président est converti en un arc en ciel de couleurs ludique et savoureuse.Dimensions: L 40 cm P 37 cm H 63 cm Hauteur de l'assie 32 cm Hauteur des accoudoirs 45,5 cm