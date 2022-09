Ce sont les meilleures séries à regarder sur VIX+

in

La plateforme de streaming appartient à TelevisaUnivision. On passe ici en revue 3 productions incontournables du service d’abonnement.

Il est vrai que les plateformes de streaming proposent de la variété dans leurs catalogues. Cependant, lorsqu’un contenu a du succès, le reste des productions peut essayer d’imiter sa formule. Et c’est alors que des projets très différents finissent par présenter des points très similaires. Si vous recherchez des séries qui se distinguent des strips typiques sur les services d’abonnement comme Netflix ou HBO Max, nous avons ici le classement pour trouver la fiction idéale en ViX+.

Comment fonctionne cette plateforme ? Vous devez vous rappeler que ViX est vraiment destiné au public hispanophone. Et c’est une propriété de TelevisaUnivision, qui cherche à célébrer la culture latine à travers des contenus gratuits de différents genres, y compris des séries, des films, des feuilletons, des émissions pour enfants, des actualités et des sports en direct. En ce sens, en plus de son niveau gratuit, il comprend une option premium avec abonnement. Ci-dessous, nous passons en revue 3 productions exceptionnelles du catalogue.

+ 3 séries à regarder sur ViX+

3. Maria Felix, La Dame

La série intitulée María Félix, La Doña suit l’histoire de la vie de María Félix, l’actrice mexicaine décédée en avril 2022, à l’âge de 88 ans. De cette façon, il couvre ses humbles débuts dans une famille de 15 enfants, à travers son ascension vers la gloire – et l’infamie – et sa grande célébrité en tant que l’une des interprètes latino-américaines les plus percutantes à partir des années 1940.

2. La femme du diable

Une autre des propositions les plus convaincantes de ViX + est La Mujer del Diablo. La fiction tourne autour de Natalia, une institutrice qui rêve de se consacrer au tourisme. Cependant, sa vie va changer lorsqu’elle rencontre un criminel qui devient obsédé par elle et déclenche une histoire d’obsession et de vengeance. Vous pouvez lire ici notre entretien avec Ariana Saavedra, l’interprète de Linda Peña.

1. Mon voisin, le cartel

Si les histoires de crime sont votre truc, alors la meilleure option du catalogue ViX + s’appelle Mon voisin, le cartel. La série raconte l’assassinat de sang-froid de Juan Guerrero Chapa, un ancien avocat du cartel qui a collaboré avec le gouvernement américain. Comme un documentaire, il est divisé en trois parties et explore le monde obscur de la drogue. Ce n’est pas tout! Sa productrice exécutive n’est autre que Selena Gomez. « Je suis un fan des vraies séries policières, et l’affaire de l’homicide de Juan Guerrero Chapa m’a tout de suite intéressé. Non seulement cela s’est passé près de l’endroit où j’ai grandi au Texas, mais c’est une histoire pas comme les autres. Je suis très excitée de m’associer à Univision et de vraiment découvrir tous les aspects qui cachaient sa double vie », a déclaré l’actrice.

