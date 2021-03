Harry Potter: Matthew Lewis révèle la frustration derrière son rôle

Baguette de Bellatrix Lestrange avec son présentoir - Harry Potter

Bellatrix Lestrange est l'une des sorcières les plus cruelles et sans pitié de sa génération. Née Black, elle est la sœur d'Andromeda et Narcissa, la mère de Drago Malefoy, et la cousine de Sirius Black, le parrain de Harry Potter. Bellatrix est sûrement le personnage le plus fidèlement lié à Lord Voldemort