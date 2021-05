Leçons de Carrie Fisher sur la maternité et la maladie mentale

En tant que mère célibataire de deux enfants incroyables, je sais que je suis profondément, infiniment chanceuse.

En tant que personne vivant avec un trouble dépressif majeur et un trouble d’anxiété généralisé, j’ai des démons qui luttent dans mon cerveau qui essaient constamment de me convaincre du contraire.

Dans mes moments les plus sombres, je pense souvent: « Étais-je égoïste d’avoir des enfants? Suis-je fait pour ça? »

La maladie mentale ressemble parfois à un truc cruel, conçu pour enlever toute joie de votre corps et de votre vie.

Au moment où j’écris ceci, je le fais avec des doigts lourds, des larmes qui me piquent les yeux, pour aucune autre raison que ce que mon corps veut. C’est effrayant d’avoir si peu de contrôle sur ce que la chimie de mon cerveau décide que je devrais ressentir à un moment donné.

Mais j’ai ces deux petites personnes qui ont besoin de moi, qui dépendent de moi. Alors je continue, car quel choix ai-je?

« Reste effrayé, mais fais-le quand même. » – Carrie Fisher

Toute ma vie, j’ai eu un héros. Une princesse, un général, un défenseur de la santé mentale.

Carrie Fisher a consacré sa carrière à être elle-même sans vergogne, à lui dire la vérité, aussi sombre ou gênante soit-elle.

Elle nous a raconté les choses que nous avions socialisées pour ne dire à personne. Elle a parlé de drogues, de thérapie, de thérapie électroconvulsive, de secrets de famille – elle a dit à haute voix les parties calmes.

Elle a vécu honnêtement, authentiquement.

J’ai eu beaucoup de femmes formidables dans ma vie. Ma mère, mes grands-mères, mes tantes et elles représentent toutes le monde pour moi.

Mais je n’ai jamais vu quelqu’un crier son état de santé mentale comme Carrie l’a fait. Et l’avoir dans le monde m’a appris le genre de mère que je veux être. Le seul genre de mère que je puisse être.

On a une fois demandé à Fisher: «Quels conseils donnez-vous aux personnes aux prises avec une maladie mentale et qui ont peur de poursuivre leurs rêves?

Elle a répondu: « Restez effrayé, mais faites-le quand même. Ce qui est important, c’est l’action. Vous n’avez pas à attendre pour être confiant. Faites-le et finalement, la confiance suivra. »

Photo: Getty Images

J’ai cette citation encadrée dans ma chambre, écrite en or sur une photo de Carrie dans le rôle du général Leia Organa dans « Star Wars: The Force Awakens ».

Quand j’ai peur, quand j’ai l’impression d’échouer en tant que parent, de sombrer dans un gouffre de doute et d’insécurité dont je ne peux pas sortir, je pense à elle.

Et je le fais quand même.

« Si vous vivez avec cette maladie et que vous travaillez du tout, c’est quelque chose dont il faut être fier, pas honte. Ils devraient remettre des médailles en même temps que le flux régulier de médicaments. » – Carrie Fisher

La plus grande chose que Carrie m’a enseignée est l’honnêteté, par-dessus tout. C’est pourquoi je fais ce que je fais, j’écris à travers la douleur et je dis la vérité, quelle que soit cette vérité, même quand elle est moche.

Et la vérité est souvent moche. Mais parfois c’est beau.

Fisher était ouverte sur la plupart des choses de sa vie, y compris son diagnostic de trouble bipolaire et ses problèmes de dépendance.

Dans ses mémoires de 2008, «Wishful Drinking», Fisher a écrit: «L’une des choses qui me déroute (et il y en a pas mal) est de savoir comment il peut y avoir tant de stigmatisation persistante en ce qui concerne la maladie mentale, en particulier le trouble bipolaire … Parfois, être bipolaire peut être un défi de taille, nécessitant beaucoup d’endurance et encore plus de courage, donc si vous vivez avec cette maladie et que vous travaillez du tout, c’est quelque chose dont il faut être fier, pas honte. délivrez des médailles en même temps que le flux régulier de médicaments. »

Photo: Getty Images

Et je me souviens que je mérite d’être fier. Parce que je sors du lit et que j’existe dans un corps qui en veut tellement pour moi.

C’est avant tout ce que je veux que mes enfants voient. Parce que ma maladie est aussi dans le sang de mes enfants.

Je vois déjà l’anxiété de ma fille, son cerveau de 8 ans endurer la souffrance et la terreur des années au-delà du nécessaire.

Je veux qu’elle sache qu’elle peut en parler ouvertement et honnêtement, qu’elle peut obtenir de l’aide et juste … vivre avec, sans honte.

Tout comme maman. Tout comme Carrie.

Et il est clair que Fisher a transmis cela à sa propre fille, l’actrice Billie Lourd.

Lourd publie fréquemment des photos de sa bien-aimée « momby » avec l’honnêteté caractéristique de sa mère.

Lorsque la cause du décès de Fisher a été libérée, Lourd a également été ouverte à ce sujet, sachant que l’héritage de sa mère était désormais entre ses mains.

« Ma mère a lutté contre la toxicomanie et la maladie mentale toute sa vie. Elle en est finalement décédée. Elle était résolument ouverte dans tout son travail sur les stigmates sociaux entourant ces maladies », a déclaré Lourd à l’époque.

«Elle a parlé de la honte qui tourmente les gens et leurs familles confrontés à ces maladies», a-t-elle poursuivi. «Je connais ma mère, elle voudrait que sa mort encourage les gens à être ouverts au sujet de leurs luttes. Cherchez de l’aide, combattez pour le financement gouvernemental des programmes de santé mentale.

Et Billie garde toujours sa mère en vie, maintenant en tant que maman elle-même.

Le 4 mai, jour de la guerre des étoiles, elle a partagé une photo de son fils Kingston vêtu de vêtements de princesse Leia, profitant du travail le plus célèbre de sa grand-mère.

« Tu n’as pas à aimer faire beaucoup de ce que tu fais, tu dois juste le faire. » – Carrie Fisher

Dans une chronique «Ask Carrie Fisher» pour The Guardian en 2016, un lecteur a écrit en demandant comment ils pouvaient se sentir en paix avec leur maladie.

Carrie a répondu: « Vous n’avez pas à aimer faire beaucoup de ce que vous faites, vous devez juste le faire. Vous pouvez tout laisser tomber et vous sentir vaincu et désespéré et que vous avez terminé. Mais vous avez tendu la main à moi – cela a pris du courage. Maintenant, bâtissez sur cela. Passez à travers ces sentiments et rencontrez-moi de l’autre côté. «

Photo: Getty Images

Je veux que mes enfants me voient être honnête et ouvert sur ma maladie, me voir en parler comme si ce n’était pas un secret parce que ce n’était pas un secret.

Et je veux qu’ils me voient obtenir de l’aide, prendre mes médicaments, parler de thérapie et normaliser le processus de santé mentale, pas seulement l’existence d’une maladie mentale.

Je veux que mes enfants sachent que nous avons ce truc dans notre cerveau. Et ça va.

Et nous avons besoin d’aide pour vivre avec cela. Et ça va aussi.

Carrie Fisher me l’a fait savoir plus que quiconque.

Ma princesse, mon général, mon héros.

Courtney Enlow est rédacteur en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et autres. Elle est l’ancienne co-animatrice des podcasts Trends Like These et Strong Female Characters.