Des raids en Israël découvrent un trésor «  gargantuesque  » d’artefacts volés

Des milliers d’objets archéologiques volés – y compris des pièces d’or, des statues de bronze et égyptien sarcophages – ont été récupérés en Israël, grâce à une série coordonnée de raids.

Les artefacts ne proviennent pas uniquement de sites Israël antique ; ils viennent de l’autre côté de la Méditerranée, du Moyen-Orient, d’Afrique et même d’Amérique du Sud. Jusqu’à présent, les enquêteurs n’ont même pas quantifié tout ce qu’ils ont récupéré.

«Nous ne les avons pas encore comptés», Amir Ganor, chef de l’unité de prévention des vols à l’Autorité des antiquités d’Israël, a dit à Haaretz .

Les raids sur trois sites en Israël sont intervenus après une enquête de plusieurs mois sur le commerce illégal d’antiquités, selon Haaretz. Les artefacts volés étaient cachés dans des salles de stockage dans des maisons privées. Le marché des antiquités israélien a tendance à être infiltré par les articles du marché noir; selon Ganor, c’est l’un des rares pays de la Méditerranée où les marchands peuvent obtenir une licence pour vendre des antiquités. Des voleurs et des revendeurs peu scrupuleux peuvent ainsi blanchir des artefacts volés par l’intermédiaire de concessionnaires agréés, effaçant ainsi leurs origines illégales. De là, les objets volés peuvent entrer sur le marché international des antiquités.

Certains des artefacts volés étaient de qualité muséale, selon l’IAA.

« C’est une découverte gargantuesque – des centaines de pièces de monnaie, de la poterie de nombreuses époques, des statues et des objets en bronze, des objets en pierre et du verre également », a déclaré Ganor à Haaretz.

La plupart des artefacts locaux étaient des pièces de monnaie de l’Empire séleucide, qui a régné sur ce qui est Israël moderne de 312 av. Il y avait aussi des statuettes en pierre, de la poterie rouge et noire de Grèce et d’Italie, des lampes à huile de l’époque romaine, des bijoux, des couvercles de sarcophage égyptien et des boîtes en bois peintes, et un superbe récipient en verre vert décoré de visages. Des centaines de masques en bois sculptés d’Afrique ont également été trouvés, mais non confisqués. Les enquêteurs n’ont pas pris ces masques parce qu’ils ne savaient pas s’ils étaient anciens ou plus récents, a déclaré Ganor. L’unité de prévention du vol se concentre sur les articles fabriqués avant 1700 après J.

Une grande partie de la poterie trouvée avait en fait été nettoyée et reconstituée. Il n’est pas clair si les pillards d’origine qui ont pris les artefacts sur les lieux de sépulture ont restauré la poterie ou si les restaurateurs souterrains ont fait le travail. Trois suspects ont été arrêtés, selon Haaretz, avec d’autres arrestations attendues. Cependant, les suspects étaient des revendeurs, pas les voleurs originaux. Les enquêteurs s’efforcent actuellement de déterminer l’origine précise des biens volés.

