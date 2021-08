La mère de Stevie est l’ex-femme d’Eminem, Kim Scott.

L’enfant adopté d’Eminem, Stevie, est devenu non binaire.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Eminem a trois enfants : Stevie, Hailie et Alaina. Le rappeur « Lose Yourself » a adopté légalement Stevie, anciennement Whitney, en 2005, après s’être brièvement réconcilié avec la mère de Stevie, Kim Scott.

Kim est également la mère de la fille biologique d’Eminem, Hailee, tandis qu’Eminem a adopté Alaina – qui est la fille de la défunte sœur jumelle de Kim, Dawn – après la mort de sa mère. Le père biologique de Stevie est le tatoueur Eric Hartter. Il est décédé d’une surdose de drogue présumée en 2019.

LIRE LA SUITE: 21 célébrités qui se sont révélées non binaires

L’enfant d’Eminem, Stevie, est devenu non binaire. Photo : Alamy, @st0nedc0w via TikTok

La semaine dernière, Stevie a annoncé qu’ils n’étaient pas binaires sur TikTok et que leurs pronoms choisis sont « ils/elle/il ». Le clip commence par les mots: « Regardez-moi devenir plus à l’aise avec moi-même », avant de parcourir des photos de Stevie lorsqu’elles sont passées devant Whitney avec elle / ses pronoms. Au fur et à mesure que les photos avancent, Whitney devient Stevie et ses pronoms se transforment en « elle/ils ». Et enfin, à la fin de la vidéo, Stevie change pour autoriser tous les pronoms.

Stevie a reçu le soutien de leurs abonnés dans la section des commentaires et, au moment de la rédaction, la vidéo comptait près de 11 000 vues. Il était également apprécié par leur sœur Hailie.

La biographie de Stevie se lit désormais comme suit : « Tous les pronoms ». Ils ont également ajouté les hashtags « genderfluid » et « bi » au clip. En 2017, Stevie a révélé qu’ils étaient bisexuels dans une publication Instagram maintenant supprimée lors de la National Coming Out Day.

Dans la section des commentaires, Stevie a révélé ce qui les a poussés à choisir leur nouveau nom. Ils ont écrit: « J’ai passé beaucoup de temps à essayer de choisir un nom avec lequel je me sentais à l’aise et le prénom avec lequel je me sentais à l’aise est Stevie. »

Eminem n’a pas encore commenté la sortie de Stevie, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant s’il le fait.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂