Ce quiz Omegaverse vous dira si vous êtes Alpha, Beta ou Omega

Voici comment savoir si vous êtes un Alpha, une Bêta ou un Omega en utilisant le Quiz Omegaverse sur TikTok.

Qui n’aime pas un quiz viral? Grâce à TikTok, il existe un quiz ou un test de personnalité pour chaque occasion et Internet ne peut tout simplement pas en avoir assez.

En mars, le test de personnalité des couleurs de Ktestone est devenu viral, révélant ce que nous avons toujours voulu savoir… la vraie couleur de notre personnalité. Le mois suivant, c’était le Reality Check Personality Quiz, qui nous a tous traînés pour la saleté.

Eh bien, il y a un nouveau quiz sur la scène appelé Omegaverse Quiz, qui vous dit si vous êtes un Alpha, Beta ou Omega.

Ce quiz viral TikTok vous dira si vous êtes un Alpha, Beta ou Omega. Image: @ 50shadesofsimp via TikTok, uquiz.com

Le quiz a été réalisé sur uquiz.com par Omega Johnson et consiste en une série de 15 questions qui révèlent si vous êtes Alpha, Beta ou Omega. Tout d’abord, vous devez entrer votre nom, puis l’interrogatoire peut commencer. Certaines questions incluent: « Avez-vous fréquenté une école d’art? » « Voudriez-vous embrasser vos potes pour une bonne nuit? » ou … « Êtes-vous un poilu? »

Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions, on vous dira si vous êtes Alpha, Beta ou Omega. Mais qu’est-ce que l’Alpha, la Bêta ou l’Oméga, demandez-vous? Eh bien, écoutez.

Qu’est-ce que l’alpha, le bêta et l’oméga?

Ok, commençons par l’Omegaverse en premier. L’Omegaverse est un univers alternatif et une sous-culture de fanfiction érotique. Les hommes peuvent tomber enceintes et il y a des loups-garous dans l’Omegaverse. Il existe également un système de niveaux avec trois rôles principaux: Alpha, Beta et Omega.

Les Alphas sont le plus haut rang de l’Omegaverse. Leur personnalité est dominante et ils sont incroyablement protecteurs. Les bêta sont neutres, à peu près votre Joe moyen. Pendant ce temps, les Omega sont soumis.

Comme vous pouvez l’imaginer, le quiz est un succès parmi les amateurs de fanfictions.

