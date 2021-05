Logan Paul n’avait que 12 ans lorsque Floyd Mayweather a combattu Oscar De La Hoya

Oui, alors qu’un Paul de 12 ans commençait tout juste à faire des pas vers ce qui allait devenir une carrière très lucrative sur YouTube, Mayweather récoltait un montant record pour le match surnommé « The World Awaits » – faisant de leur combat à venir tout le plus surprenant.

Le combat de 2007, remporté par Mayweather, a rapporté 130 millions de dollars (93 millions de livres sterling), ce qui en fait le combat le plus lucratif de tous les temps. En 2018, Mayweather était l’athlète le mieux payé du monde, gagnant 285 millions de dollars (204 millions de livres sterling) – et le surnom de « Money », pour des raisons évidentes.

Un peu de bargy argy s’est ensuivi et Mayweather a plus tard frappé Paul, en disant: « C’est une chose de vendre un combat, et les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, mais une chose que personne ne va faire, c’est me manquer de respect. »