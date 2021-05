35 choses les plus cruelles que les parents ont dites à leurs enfants – À partir d’un fil Twitter viral

De nombreux utilisateurs de médias sociaux sur Twitter se souviennent de souvenirs effrayants et malheureux de leur enfance.

Dans un tweet devenu viral avec plus de 190 000 likes et plus de 11 000 réponses, les utilisateurs de Twitter se souviennent de choses «cruelles» que leurs parents leur ont dites et auxquelles ils pensent encore à ce jour.

Pourquoi tant de gens se souviennent-ils d’un moment «cruel» de leurs parents?

Qu’est-ce qui a rendu le tweet viral et pourquoi tant d’utilisateurs sur Twitter ont-ils une histoire similaire?

Les enfants sont perdus dans le monde et n’en savent pas grand-chose. Ils dépendent profondément de leurs parents pour les guider et compter sur eux pour leur sécurité lorsque les choses se compliquent. Bien qu’ils aient parfois l’impression d’aider leurs enfants, les parents peuvent en fait les traumatiser.

Selon Jacob Brown, psychothérapeute à San Francisco, les parents peuvent involontairement priver leurs enfants de ce sentiment de sécurité et cela pourrait avoir un effet durable comme le montre le tweet viral.

Brown a déclaré que les parents peuvent causer un traumatisme verbal de trois manières principales et différentes. Ce sont la critique, l’abandon et la peur. Par exemple, si un enfant est systématiquement appelé «gras», il finira par le croire. Lorsqu’un enfant est ignoré par ses parents parce qu’il se comporte mal, le sentiment de se sentir invisible peut être aliénant. Par peur, les parents qui apprennent à leurs enfants que tout est un danger peuvent vivre le reste de leur vie dans la peur et en regardant toujours par-dessus leurs épaules.

Voici 35 des choses les plus traumatisantes dites aux enfants par leurs parents.

1. «Mon père m’a jeté un verre d’eau glacée au visage lors du 1er anniversaire de ma fille, devant tous mes amis et voisins, car quand il a fait une grosse blague sur moi, j’ai riposté avec une blague de connard à son sujet. C’était il y a presque 7 ans et ça me donne encore envie d’y penser. – @ MichelleEgan84

2. «Ma grand-mère m’a toujours traité de gros et m’a dit que je devais perdre du poids. J’avais littéralement 10 ans et je savais que mon corps n’allait pas, pas étonnant qu’il soit si difficile de m’aimer moi-même maintenant »- @ zambievibes

3. «J’avais des cicatrices visibles et j’avais peur que les gens les voient quand je nageais. «Sortez, montrez au monde ce que vous avez fait. Tu devrais avoir honte.’ C’est ce que ma mère m’a dit… »- @ thhsystem

4. «’J’aurais aimé que ce soit toi au lieu de ton frère.’ -Mère. Environ une semaine après sa mort dans un accident d’automobile; Il y a 29 ans. – @jecollis

5. «A 7 ans, les parents avaient la gueule de bois, j’ai proposé de faire du café. Suivez les instructions à la lettre = remplissez l’eau jusqu’à la ligne, ajoutez du café moulu, placez le panier dans la casserole, allumez le percolateur. Ils n’ont pas dit d’ajouter du café * au panier. * « Comment as-tu pu être aussi STUPIDE?! » sonne toujours dans mes oreilles, 55 ans plus tard. – @ socalbeachwalkr

6. «Il y a près de 10 ans, ma mère, avec une de mes tantes dans la voiture, m’a dit qu’elle était en colère contre moi parce que son mari agresseur ne pouvait pas me faire confiance à la maison et IL ne se sentait pas en sécurité après m’avoir fait. viens là-bas, et qu’elle aurait pu et aurait dû me faire avorter quand elle a eu le coup de feu. – @ MelaninMa6ic

7. «Ma mère m’a mis dans l’embarras devant le garçon d’à côté et lui a demandé ‘Pensez-vous qu’elle est moche?’ Et il a dit oui, elle s’est retournée pour me regarder et a dit: « Je te vois aussi moche avec lui » J’avais environ 9 ans « – @ LachellStephens

8. «Quand j’avais 4 ans, j’ai dit à ma mère que j’étais seul. Elle m’a dit que j’avais presque eu un petit frère quand j’avais 2 ans, mais je me suis tellement mal comporté que je l’ai rendue malade et il est mort dans son ventre. – @ Plumpdn

9. «Tu étais un accident. Vous n’avez jamais été censé naître. Tu as ruiné ma vie.’ Ensuite, après avoir été battue, j’allais à l’école et me faisais tabasser par des intimidateurs. Je demandais pourquoi ils m’ont fait ça et ils disaient: «Parce que tu es né». J’ai eu beaucoup de problèmes mentaux à cause de ça. – @ Brooklyn__Ann

10. «Quand j’avais 13 ans, mon père m’a dit que personne ne m’aimerait jamais, et que si quelqu’un le faisait, ils finiraient par voir à quel point je suis méchante et tordue à l’intérieur, puis ils partiraient. J’ai 25 ans maintenant et ça fait toujours aussi mal. – @ taylor_revert

11. J’ai été accepté à l’Uni après avoir lutté très dur au lycée (TDAH et traumatisme). Quand j’ai demandé à mon père de m’aider à comprendre €€, il m’a dit que je devrais aller au collège communautaire et que «je ne valais pas l’investissement». Il m’a fallu 10 ans pour obtenir un diplôme sans son aide. Mais je l’ai fait. – @ BrainRockets

12. «Ouais. Mon père m’appelait stupide régulièrement et me disait que je ne reviendrais jamais à rien, une fois il m’a fait pisser mon pantalon parce que je ne pouvais pas dire 60 sans bégayer et des années plus tard, ma mère m’a dit qu’elle pouvait voir pourquoi certaines mamans jettent leurs bébés à la poubelle »- @ PLANETBUBU258

13. «Mon père: ‘Eh bien, peut-être que vous ne méritez pas un doctorat.’ J’ai abandonné mon programme quelques mois plus tard, après 12 ans (7 ont eu du mal à terminer ma diss). J’envisageais déjà d’arrêter quand il l’a dit, mais c’était toujours la chose la plus blessante qu’il aurait jamais pu dire. – @ snowdenbecker

14. «J’essayais des robes pour un concert de groupe en 9e année et l’une d’entre elles était une robe moulante avec une superposition transparente. Je suis sorti de la loge et ma mère a dit: «On dirait que de la pâte à biscuit monte. Elle n’avait jamais fait de commentaire sur mon corps de cette façon et c’était comme une gifle. – @ artwormsbrown

15. «Ma mère fait cela très peu de mois. Le dernier en date, c’est quand je lui ai dit que j’allais apprendre la guitare, et elle m’a demandé pourquoi et a dit que je suis trop vieux et que je ne serai jamais bon de toute façon. Je n’ai pas pu ramasser la guitare depuis lors. – @ thebeerbitch

16. «quand ma mère m’a dit (après une tentative de suicide) de le faire dans la rue ou d’être sans-abri au lieu de le faire chez elle parce que ma mort embarrassera son travail (elle travaille pour la police) et cela la fera paraître mauvais: ‘) ”- @ angieIeaks

17. «Après avoir eu des jumeaux, je n’ai pas perdu de poids. Mes parents nous ont rejoints pour une soirée et nous nous sommes tous habillés et je me sentais assez chic, et mon père a dit: « Tu étais si jolie avant. » Je n’ai jamais perdu de poids, mais j’ai arrêté de mettre du poids selon l’opinion de papa. – @ Vivien_Jackson

18. «J’ai donné à ma mère un exemplaire du journal qui a publié mon premier poème. Elle l’a lu puis me l’a rendu. Je lui ai dit qu’elle pouvait le garder. Elle secoua la tête et dit: «Je ne le lirai plus jamais. AIE. » – @ WordPerv

19. «Ma mère serait impolie quand elle n’aimait pas ce que je portais ou comment je coiffais mes cheveux, etc. M’a dit que je ressemblais à un chien mouillé aux cheveux raides. J’étais en colère que j’aimais vraiment VRAIMENT ces jeans, alors elle avait une taille trop grande pour qu’ils me tombent quand je courais. Je ne les ai portées qu’une seule fois »- @ _ emiliemichelle

20. «elle se disputait un jour avec moi, dépréciant mes habitudes d’automutilation et abattant toute tentative de raisonner, puis m’a dit de« tremper ma tête dans les toilettes ».» – @ dekocola

21. «Ughhh … trop. L’un de ceux que je qualifie de «moins mauvais» est mon père qui m’appelle «lardass» devant un groupe de personnes parce que moi, un enfant de dix ans, j’ai demandé une jambe sur un cheval. – @ lynnxe

22. «Mon père m’appelait régulièrement d’éléphant parce que je pouvais être maladroit. C’était un cercle vicieux: plus il me rendait nerveux, plus je devenais maladroit. Plus d’autres joyaux inestimables, comme me traiter d’idiot si je n’étais pas assez rapide pour l’adopter. Ma mère a commenté mon poids, dans les deux sens. – @ AncaMaraScribes

23. «Le mien a dit que j’étais trop potelé quand j’avais neuf ans. 9 !!! En raison de ses propres insécurités de poids. «Je fais juste attention à toi». J’avais en fait un poids normal. Je me suis battu avec un ED pendant des années après cela. J’ai encore des problèmes avec ça à l’âge adulte. » – @ AloneNTheGarden

24. «Je me souviens quand je luttais contre l’anxiété et que j’essayais de demander du réconfort à ma mère en lui disant ce que je ressentais, elle m’a dit que je ne devais pas être anxieuse parce que mon anxiété / tristesse la faisait se sentir mal. Elle a toujours dit ‘Mais savez-vous ce que je ressens?’ »- @ the_rinezie

25. «Il y a plus de 20 ans. J’avais moins de 10 ans et j’ai choisi le même maillot de bain que ma sœur. Maman a dit que ça ne conviendrait pas à mon corps. Je l’ai essayé à la maison et lui ai écrit une note disant: «Vous aviez raison, pouvons-nous le changer». Sa réponse « non, vous avez fait votre choix » Je n’ai pas profité de l’eau cet été-là « – @ rhi333

26. «Je me souviens de beaucoup de choses cruelles que ma mère m’a dites. Une fois, elle m’a dit que si mon père et elle divorçaient un jour, ce serait de ma faute. Probablement pourquoi il est difficile de lui acheter une jolie carte de fête des mères. Nous avons une meilleure relation maintenant mais j’ai toujours beaucoup d’animosité »- @ alprazosam18

27. «Enfant, j’étais parfois bouleversé parce que j’avais du mal à faire en sorte que les gens m’écoutent. Mon père a dit que c’était parce que je parlais trop et que personne ne s’intéressait à ce que j’avais à dire. J’ai une anxiété sociale sévère et je laisse échapper beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. » – @ marche libre

28. « Je préparais des nouilles ramen pour mon ami qui était venu et mon père est entré et m’a réprimandé pour avoir mangé si près du dîner » Vous parlez toujours de vouloir perdre du poids, peut-être que vous arriveriez quelque part si vous je ne mangeais pas un repas entier comme collation «je pesais peut-être 150 livres» – @alakaSAMM_

29. «Ma mère m’a toujours répondu que j’aimais tout ce qu’elle n’aimait pas:« les gens vont penser que tu es bizarre. voulez-vous que les gens pensent que vous êtes bizarre? tellement en colère aussi. dis-moi simplement que tu ne veux pas me connaître lmfao »- @ nvrlernd2_reid

29. «Ma sœur venait de naître et je lui ai fait un oreiller. Tous cousus à la main avec du tissu de rebut, un rembourrage approprié, etc. Ma mère s’est réveillée et je lui ai fièrement montré. Elle a dit que ma sœur ne pouvait pas l’utiliser et a défait toutes les coutures. J’avais 12 ans »- @ nathanieloffer

30. «Pas pour moi, mais j’ai entendu ma mère dire à sa meilleure amie qu’elle était étonnée que j’aie terminé mes études secondaires. À mon visage, elle a passé un week-end entier à me dire que je ne pouvais pas gérer l’école de droit et que j’étais trop vieille. J’aurai 32 ans quand j’entrerai à la faculté de droit. Pas trop vieux »- @ fmnsthist89

31. « » Vous êtes fou! Devenez réel! » en réponse à moi exprimant la peur de leur nouveau petit ami qui a maintes fois dit que des gens comme moi devraient être exterminés – devant elle, rien de moins. Merci maman. Bonne fête des mères. » – @ IllCaesarer

32. «Quand elle a essayé d’enseigner les mathématiques mais que je ne comprenais pas, elle a décidé de dire qu’elle ne voulait même pas de moi, si elle pouvait m’avorter, elle le voulait. Ça m’a fait réfléchir jusqu’à maintenant. J’avais 8 ans et maintenant j’ai 20 ans et je me sens toujours indésirable et un fardeau;) »- @ winsleo_

33. «Ma mère avait l’habitude de dire que je ressemblais à mon père quand j’étais en colère, puis elle disait à quel point elle détestait son apparence et juste. combien elle le détestait en général. : / maintenant, chaque fois que je ne me sens pas en sécurité ou même quand je suis en colère, je suis bouleversé car je déteste le gars probablement plus qu’elle ne le fait lmao »- @ tealfanta

34. «’Vous savez, honnêtement, j’ai toujours pensé que l’université n’était qu’une chimère pour elle’. M’a dit à 16 ans et mon conseiller aux admissions à l’université. Ça fait toujours mal. Toute ma vie, j’ai été encouragé à aller à l’université, mais il s’est avéré que ce n’était que des mensonges. J’avais l’impression que personne ne croyait vraiment en moi. – @ AndreaNaegele

35. «J’aidais mon père à remplacer la charnière de la porte avant de ma voiture. Je ne suis pas forte et j’avais du mal à tenir la porte toute seule. Il s’est fâché que je ne puisse pas soulever la porte assez haut et m’a dit ‘tu es faible parce que tu es paresseux’. – @ Eternity24601

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.