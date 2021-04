L’acteur de Breaking Bad partage une séquence supprimée hilarante

Tout au long de ses cinq saisons, « Breaking Bad » a présenté au public une gamme variée de personnages qui ont gagné leur haine et leur affection dans une égale mesure, l’un des plus attachants est Hank Schrader, joué par Dan Norris, qui a un rôle crucial à travers l’histoire.

Schrader est un agent spécial de la DEA profondément obsédé par la capture du trafiquant de drogue connu sous le nom de Heisenberg, ignorant que c’est son beau-frère Walter White (joué par Bryan Cranston), jouant à un jeu intéressant de « chat et souris » pendant le match. développement de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Holland revient au streaming avec « The Crowded Room »

Norris aurait à nouveau participé à la série préquelle « Better Call Saul », qui a été agréablement accueillie par les fans, à travers un caméo dans lequel Hank apparaît sur la scène accompagné de son partenaire, Steve Gomez (joué par Steven Quezada).

Jeudi dernier, le 8 avril, Norris a fêté ses 58 ans en présentant un curieux merci pour les félicitations reçues sur les réseaux sociaux. A travers son profil sur Instagram, l’acteur partage un moment retiré de la première saison, qui était censée être l’introduction de son personnage.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La distribution de ‘Glee’ rend un hommage touchant à Naya Rivera

Dans le premier épisode de «Breaking Bad», nous assistons à la fête d’anniversaire de Walter, à laquelle assiste la sœur de sa femme Skyler, Marie (Betsy Brandt) accompagnée de Hank, son mari. Hank serait à l’origine présenté en train de sortir de sa voiture de manière trop animée avec une bouteille d’alcool dans chaque main.

La franchise « Breaking Bad » est sur le point de terminer l’une de ses étapes avec la fin imminente de « Better Call Saul », une série qui tourne déjà sa sixième et dernière saison. Les fans de la série ont exprimé leur enthousiasme face à la possible apparition de Cranston dans la série, qui, si tel est le cas, l’acteur n’a révélé aucun détail à ce sujet.