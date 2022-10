Ce qu’ils ont trouvé dans le réfrigérateur de Jeffrey Dahmer et le reste de son appartement

Les meurtres et les atrocités qu’il a commis Jeffrey Dahmer il y a plus de trois décennies, on s’en souvient à nouveau dans la série « Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer » (« Monster: The Jeffrey Dahmer Story ») qui a été créée le 21 septembre 2022 sur Netflix. Le drame policier biographique suit l’histoire du Assassin en série et le violeur le plus impitoyable d’Amérique.

Jeffrey Dahmer il a assassiné 17 hommes et adolescents entre 1978 et 1991. Beaucoup de ses crimes impliquaient la nécrophilie, le cannibalisme et la préservation permanente de parties du corps. Et c’est que la cruauté de ses meurtres a fait que les gens l’appelaient « Le boucher de Milwaukee ».

Le département de Jeffrey Dahmer c’était l’endroit où le meurtrier gardait des parties des corps de ses victimes. Lorsqu’il a été capturé, les policiers ont trouvé plusieurs scènes d’horreur et des preuves qui ont conduit à son arrestation. Alors, qu’a-t-on trouvé exactement dans la maison du tueur en série ? Ici, nous vous disons.

Le 28 novembre 1994, Dahmer a été battu à mort par Christopher Scarver, un codétenu de l’établissement correctionnel de Columbia à Portage, Wisconsin (Photo : AP)

QU’ONT-ILS TROUVÉ DANS LE RÉFRIGÉRATEUR DE JEFFREY DAHMER ?

Jeffrey Dahmer avait de la chair humaine dans son frigo. Des policiers sont entrés dans la maison du tueur en série après qu’une de ses victimes – Tracy Edwards – a réussi à s’échapper et l’a dénoncé aux autorités, qui ont découvert des parties de corps humain.

En juillet 1991, AP News a rapporté que Tracy Edwards avait conduit la police à l’appartement de Jeffrey, qui sentait mauvais et était plein de mouches. Des fragments de corps humains ont été retrouvés sur les lieux et trois têtes humaines ont été retrouvées dans le réfrigérateur.

Jeffrey Dahmer a commis le meurtre et le démembrement de 17 hommes et adolescents entre 1978 et 1991 (Photo : Getty Images)



D’autres médias américains, à l’époque, ont rapporté que des cœurs humains avaient également été retrouvés à l’intérieur du réfrigérateur, comme le rappelait Distractify.

Jeffrey Dahmer aimait expérimenter sur les corps de ses victimes de leur vivant, percer leur crâne et injecter de l’acide chlorhydrique dans leur cerveau.

QU’Y A-T-IL DANS L’APPARTEMENT DE JEFFREY DAHMER ?

Selon AP News, « La police a trouvé 11 crânes éparpillés dans un classeur, un placard, un réfrigérateur et un congélateur et trois torses sans tête dans une baignoire dans la chambre de l’homme. ».

Un grand nombre de photographies graphiques et de dessins de parties du corps des victimes de Jeffrey Dahmer ont également été trouvés.

A noter que c’est le policier Rolf Mueller qui a découvert le trio de têtes dans le réfrigérateur. L’agent a déclaré que la puanteur dans l’appartement était insupportable. « Vous pensez que vous avez tout vu ici, et puis quelque chose comme ça arrive »dit-il à l’époque.

Jeffrey Dahmer en 1992 lors du procès contre lui aux États-Unis (Photo : AP)

PLUS D’INFORMATIONS SUR « MONSTER : L’HISTOIRE DE JEFFREY DAHMER »

FICHE TECHNIQUE DE « MONSTER : L’HISTOIRE DE JEFFREY DAHMER »

Nom d’origine: Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer Le genre: mini-série dramatique policière biographique

mini-série dramatique policière biographique Pays d’origine: États Unis

États Unis Langage: Anglais

Anglais Créateurs : Ryan Murphy et Ian Brennan

Ryan Murphy et Ian Brennan Producteurs : David McMillan, Mathew Hart, Reilly Smith, Lou Eyrich et Richard Jenkins

David McMillan, Mathew Hart, Reilly Smith, Lou Eyrich et Richard Jenkins La photographie: Jason McCormick

Jason McCormick Éditeur: Stéphanie Philo

Stéphanie Philo Sociétés de production : Prospect Films et Ryan Murphy Productions

QU’EST-IL ARRIVÉ À TRACY EDWARDS, LA DERNIÈRE VICTIME DE JEFFREY DAHMER ?

Après s’être échappé et avoir aidé la capture de Jeffrey Dahmer, Tracy Edwards a témoigné au procès contre le tueurqui a reçu 16 condamnations à perpétuité et a ensuite été assassiné par son compagnon de cellule.

À l’heure actuelle, on sait peu de choses sur Edwards. On estime qu’il doit avoir environ 63 ans. PLUS DE DÉTAILS ICI.