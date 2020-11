Qui est Tristram Shapeero? Rencontrez le réalisateur qui a parlé de trash, l’acteur Lukas Gage lors de son audition Zoom

C’était l’appel Zoom entendu ‘autour du monde.

Lors d’une audition à distance menée via Zoom en août, Euphorie L’acteur Lukas Gage a eu une oreille attentive après qu’un directeur de mystère ait oublié de se couper le son alors que Gage était sur le point de commencer son audition.

“Ces pauvres gens vivent dans ces petits appartements … Je regarde son parcours, et il a sa télé, et vous savez …” commença le réalisateur, avant que Gage ne recule et ne l’interrompe.

“Vous n’êtes pas muet”, a déclaré Gage, ajoutant: “Je sais que c’est un appartement de merde, c’est pourquoi j’ai besoin que vous me donniez ce travail afin que je puisse en obtenir un meilleur. Ecoute, je vis dans une boîte 4 × 4, ça va. Donnez-moi simplement le poste et tout ira bien.

Après que Gage ait publié l’enregistrement sur son propre compte Instagram, les célébrités du monde entier ont donné leurs meilleures suppositions quant à qui pourrait être le directeur de mystère, et finalement, il a été révélé que le réalisateur britannique Tristram Shapeero était l’homme derrière le micro (non muet).

Qui est Tristram Shapeero?

Poursuivez votre lecture pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le réalisateur britannique chevronné qui a été surpris en train de parler de trash Lukas Gage.

Tristram Shapeero est le réalisateur de certaines des émissions les plus populaires à la télévision.

Shapeero, 54 ans, a une longue liste de crédits de réalisateur sur son CV.

Certaines des émissions de télévision les plus remarquables qu’il a dirigées comprennent Communauté, Hypermarché, Incassable Kimmy Schmidt, Parcs et loisirs, et Nouvelle fille, parmi beaucoup d’autres.

Qui est la femme de Tristram Shapeero?

Il ne semble pas que Tristram Shapeero soit actuellement marié ou sort avec quelqu’un.

Tristram serait «mortifié» de cet incident.

Une source proche de Shapeero a déclaré: «Tristram est juste mortifié, il veut juste s’excuser auprès de Lukas et lui faire comprendre que ce n’est pas son comportement habituel.»

Shapeero a rompu son silence sur l’incident dans une lettre ouverte publiée le 23 novembre.

«D’abord et avant tout, j’offre à M. Gage des excuses sincères et sans fard pour mes propos offensants, mon comportement non professionnel lors de l’audition et pour ne pas lui avoir accordé la concentration et l’attention qu’il méritait», a-t-il écrit. «Mon travail consiste à évaluer les interprètes par rapport au rôle que j’essaie de lancer. Lukas méritait mieux.

Il a ensuite ajouté que lorsqu’il a dit l’expression «acteurs pauvres», il faisait référence au fait que de nombreux acteurs se disputaient le peu de rôles disponibles pendant la pandémie de coronavirus en cours.

«J’utilisais le mot« pauvre »dans le sens de la sympathie méritante, par opposition à tout jugement économique», a écrit Shapeero.

«Mes paroles étaient prononcées à partir d’un véritable lieu d’appréciation de ce que les acteurs devaient endurer, coincés dans des espaces confinés, se trouvant en eux-mêmes pour donner une performance gagnante dans ces conditions», a-t-il ajouté.

Vous pouvez lire la lettre d’excuses complète ici.

Les utilisateurs des réseaux sociaux n’achetaient pas ses excuses.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à sauter sur les excuses de Shapeero et ont appelé le directeur pour ne pas être sincère à propos des excuses.

“Tristram Shapeero aurait honnêtement pu enfouir sa tête dans le sable et la laisser exploser, mais le fait qu’il ne s’excuse pas même s’il s’est techniquement excusé et qu’il” parle maintenant aux responsables des relations publiques “me dit tout ce que j’ai besoin de savoir.” un utilisateur de Twitter a écrit.

Un autre a déclaré: «Tristram Shapeero est un trou. J’espère qu’il sera plus respectueux à l’avenir. Et j’espère que Lukas Gage aura une carrière extrêmement réussie et que sa maison est plus grande et sa vie est meilleure que celle de Shapeero.

Lukas Gage n’a pas encore commenté officiellement les excuses de Shapeero.

Il a, cependant, retweeté d’autres célébrités qui l’ont soutenu après que l’incident ait été révélé plus tôt en novembre.

Le réalisateur Judd Apatow a fait l’éloge des quartiers d’habitation de Gage en écrivant: «En tant que jeune homme, j’aurais rêvé d’un appartement comme celui-ci. Regardez ce doux écran plat! La guitare! Les moulures!

Zelda Williams, la fille du regretté acteur Robin Williams, a écrit: «Puisque @lukasgage devient viral sur le Twitter du film pour être la chérie gracieuse et rapide qu’il est, j’aimerais ajouter pour tout (non-un ** trou ) directeur [sic] en regardant qu’il est aussi un plaisir de travailler avec, drôle, talentueux et génial sur le plateau. Engagez cet homme!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.