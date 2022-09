Pourquoi Helen a quitté Max dans « New Amsterdam »

La cinquième saison de « amsterdam” finalement créé le 20 septembre 2022 sur NBC et axé sur Max GoodwinRyan Eggold face à l’abandon d’Helen Sharpe (Freema Agyeman), qui à la fin du précédent épisode du drame médical ne s’est pas présentée à son mariage romantique sur le toit et a décidé de rester à Londres.

À ce moment-là, Helen n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles son fiancé était debout devant l’autel, elle l’a simplement appelé au téléphone et, en pleurant, lui a présenté ses excuses pour ne pas avoir tenu son engagement.

Freema Agyeman a annoncé son départ de « New Amsterdam », par conséquent, ne fera pas partie de la cinquième tranche. Alors, comment Helen va-t-elle révéler à Max la puissante raison qui l’a amenée à prendre la décision de ne pas se marier ?

Le premier épisode de la nouvelle saison de la série NBC s’ouvre sur un montage des mois après la rupture de Max et Helen, avec la voix de Freema Agyeman lisant une lettre que le Dr Sharpe a écrite à son ex-fiancé. Que dit-il dans la lettre ? Quelles raisons donne-t-il pour son départ ?

Helen a laissé Max planter à l’autel à la fin de la quatrième saison de « New Amsterdam » (Photo: NBC)

POURQUOI HELEN A-T-ELLE QUITTÉ MAX SUR « NEW AMSTERDAM » ?

Dans ladite lettre, Helen essaie de lui expliquer pourquoi elle l’a laissé à l’autel et est restée à Londres.cependant, n’est pas clair sur ses motivations et ne génère que plus de questions pour le protagoniste de « amsterdam”.

« Ce que j’ai fait était impardonnable. Pour vous, pour nos amis, pour la douce Lune. Cela n’a jamais été mon intention. Rien de tout cela n’était ce qu’il voulait. Tout ce que je t’ai dit était vrai. Tout ce que nous avons est réel, mais cette chose qui m’a retenu à Londres l’est aussi. Il m’a empêché de t’épouser. J’aimerais savoir ce que c’était. J’aimerais pouvoir l’arracher de moi, l’effacer, pour pouvoir être avec toi parce que tu mérites tout le bonheur du monde. J’aimerais avoir une explication pour aider à soulager votre douleur, mais aucune n’est venue.« , il expliqua.

Après avoir lu la lettre, Max essaie de comprendre les mots d’Helen, mais ne peut penser qu’aux bons moments. Cependant, grâce à un conseil d’Iggy, commence à se souvenir qu’à divers moments, alors qu’il était heureux, Helen était distante et distraite.

À cet égard, Ryan Eggold a déclaré à TVLine : « Ce n’est pas tout à fait clair pourquoi il est parti et je pense que c’est quelque chose dont nous parlerons plus tard. Mais je crois que [él] il se rend compte qu’il le regarde à travers des lunettes roses, qu’il se concentre sur ces moments qui étaient parfaits et que tout allait toujours bien, et qu’il ne s’est rendu compte d’aucun problème qui existait ni de son désir. pour s’évader ou des choses comme ça. Je pense que je voulais tellement que ça marche que j’en étais un peu aveugle. Je pense donc que se réveiller à cela vous amène beaucoup dans le présent et vous permet de recommencer à avancer au lieu de rester bloqué.”.

« Max ne peut s’empêcher d’arranger les choses. Il doit aider, il doit les réparer, et c’est généralement une qualité incroyable, mais parfois, aimer quelqu’un, c’est le laisser partir, et je pense que c’est quelque chose que Max apprend en ce moment.», a ajouté le protagoniste de «amsterdam” en conversation avec NBC.