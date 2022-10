4 raisons pour lesquelles vous devriez éviter de domestiquer les animaux sauvages

Avez-vous déjà pensé à quel point ce serait amusant d’avoir un renard ou un blaireau comme animal de compagnie ? La réalité est souvent différente de l’idée. Bien que cela puisse sembler génial d’avoir un petit animal des bois comme ami, de nombreux animaux sauvages ne peuvent pas être transformés en animaux de compagnie. Que vous vouliez quelque chose de fou comme un blaireau ou un sanglier, vous devriez probablement éviter d’essayer de domestiquer des animaux sauvages pour les raisons suivantes.

Photo : Gary Bendig/Unsplash

Les animaux sauvages grossissent

Vous pensez peut-être qu’un bébé blaireau est adorable, mais quand il grandira et abîmera vos meubles ou dévorera vos câbles d’alimentation, il ne sera plus si mignon. Ce ne sera pas non plus si mignon quand cela vous en voudra d’essayer de les discipliner. Les animaux sauvages que l’on ne trouve pas dans les animaleries sont sauvages pour une raison ; ils ne peuvent pas supporter d’être dans un environnement humain et ne s’installeront pas quoi que vous fassiez.

Il est peu probable qu’ils apprennent

La plupart des animaux sauvages vivent selon leurs propres codes et règlements et se soucient peu de votre domestication. Ils peuvent prendre vos friandises, mais cela ne signifie pas qu’ils apprennent quelque chose. Vous ne voudrez peut-être pas savoir ce que vous voulez leur montrer, et ils pourraient ne pas avoir intérêt à vivre dans un foyer humain. Pour cette raison, vous ne devriez pas vous attendre à pouvoir supprimer les instincts sauvages que la plupart des animaux sauvages ont enracinés en eux.

Photo : Sunguk Kim/Unsplash

Les animaux sauvages n’ont pas besoin de soutien

Nous ne comprenons pas que de nombreux animaux sauvages ne sont pas seuls ou quoi que ce soit; ils ont simplement une façon différente de gérer la vie que les humains. Si vous pensez que vous « sauvez » un animal sauvage, vous l’ennuyez généralement en le sortant de sa zone de confort. Essayez de les laisser faire ce qu’ils font de mieux et laissez-les profiter de la vie comme ils la vivent. Votre idée de la sécurité et du calme pourrait être tout le contraire de ce que veulent même la plupart des animaux sauvages !

C’est illégal

La dernière raison est également la plus importante – garder de nombreux animaux sauvages est tout simplement illégal. De nombreux animaux sauvages ne sont pas censés être retenus captifs et vous pourriez avoir des démêlés avec la loi si vous êtes pris en train de le faire. Si pour aucune autre raison, alors, vous devriez éviter d’avoir un animal sauvage qui traîne à la maison car, en dehors du chaos, vous pourriez vous retrouver à expliquer vos choix de propriété d’animal de compagnie à un policier.