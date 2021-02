Comment mettre des trophées sur le mur à Valheim

Si vous voulez montrer à vos amis et à vos ennemis à quel point vous êtes un puissant guerrier et chasseur, vous devrez trouver comment mettre des trophées sur vos murs. Valheim.

Comment mettre des trophées sur les murs à Valheim

Pour mettre des trophées sur le mur Valheim, vous devrez fabriquer un support avec quatre bois fins et un clou en bronze. Une fois que vous avez obtenu les matériaux requis, vous pouvez ensuite placer le support sur le mur à l’aide d’un marteau.

Vous pouvez également créer deux types de supports d’articles (vertical et horizontal), et les deux peuvent contenir un type d’articles différent. Cela dit, une fois le support d’objet placé, vous pouvez placer le trophée de votre choix dessus en plaçant le trophée sur votre Hotbar, puis en cliquant sur cette touche numérotée à côté du support d’objet, comme indiqué ci-dessous.

En plus des trophées, vous pouvez également accrocher les objets suivants sur les deux supports d’objets

Outils

Armes

Armures

Clé des marais

Chopes

Œuf de dragon

Queens Jam (support d’objet horizontal)

Meads (support d’objet horizontal)

Aliments (support horizontal)

Comment mettre en place un objet à Valheim

Pour fabriquer des supports d’objets à Valheim, vous aurez besoin de quatre bois fins et d’un clou en bronze. En bref, pour obtenir du bois fin, vous devrez abattre des bouleaux et des chênes, mais pour obtenir du bronze, vous devrez combiner à la fois du cuivre et des barres. Mais pour obtenir des barres de cuivre et d’étain, vous devrez faire fondre le minerai à l’intérieur d’une fonderie, puis les transformer en bronze via une forge.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment obtenir du cuivre et comment améliorer votre forge en Valheim. Avec ces deux guides incroyables, revenez plus tard, et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.