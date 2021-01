‘As-tu peur du noir?’ lance une bande-annonce pour sa deuxième saison

A été partagé un nouvelle bande-annonce pour la Deuxième Saison de la série anthologique de horreur, ‘As-tu peur du noir?’.

La série produite par Nickelodeon a eu plusieurs tranches, la série originale étant diffusée entre 1991 et mille neuf cent quatre vingt seize et le second qui n’avait que 2 saisons en 1999 et le 2000. Maintenant en 2019 vint le deuxième renouveau de la série, comptant sur son Première saison la même année, composé de trois épisodes et a annoncé le renouvellement d’un Deuxième Saison.

Via votre compte Twitter, Nickelodeon a partagé un aperçu de Deuxième Saison de l’émission avec le message « Prochainement », en plus de révéler que la nouvelle saison aura le sous-titre, «Malédiction des ombres».

Le clip est accompagné d’une voix off disant les trois types de personnages que nous pourrons voir la saison prochaine, « Les gens qui croient aux malédictions, les gens qui n’y croient pas et les gens qui devraient ».







La série ‘As-tu peur du noir?’ C’était l’un des spectacles emblématiques pour les enfants qui ont grandi dans le Années 90, et maintenant, sa nouvelle résurgence cherche à capturer un public adolescent avec des thèmes plus terrifiants.