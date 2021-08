City Builder Islanders: l’édition console s’enracine sur PS5 et PS4 ce mois-ci

Les constructeurs de villes et les jeux de stratégie peuvent devenir un peu difficiles, surtout en ce qui concerne les consoles, mais il semble que Islanders: Console Edition pourrait être une solution décontractée. Ce titre indépendant est sorti sur Steam en 2019, où il a été très chaleureusement reçu, et il est maintenant conçu pour PlayStation 5 et PS4 pour nous, les sales manettes de contrôleurs.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il s’agit d’un jeu de construction de ville minimaliste dans lequel vous allez construire des îles générées de manière procédurale. Placer des bâtiments et des structures complémentaires les uns à côté des autres vous donne des points avec lesquels, eh bien, construisez plus de choses, et cette approche simple semble assez relaxante. Il y a une certaine stratégie impliquée dans comment et où vous déposez certaines choses, mais nous apprécions les vibrations froides ici.

Islanders arrive sur PS5 et PS4 plus tard ce mois-ci, le 26 août. Qu’est-ce que vous en faites? Construirez-vous des villes sur des rochers avec ce jeu ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.