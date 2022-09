célébrités

Henry Cavill est l’un des acteurs les plus discrets de l’industrie. Mais spoilers on vous dit tout sur ses frères et la ressemblance qu’ils ont !

Il n’est pas contesté que Henry Cavill Il est l’un des acteurs les plus aimés, les plus importants et les plus reconnus de l’industrie cinématographique. Son rôle principal dans Superman puis sa participation à des séries comme Le sorceleur et dans des films comme Enola Holmes Ils ont fini par le propulser vers une renommée internationale. De plus, la vérité est que son grand talent était aussi un point en faveur de son succès.

Cependant, la vérité est qu’au-delà de la fureur qui Henry Cavill continue de générer, ce qui ressort le plus, c’est qu’il parvient à garder sa vie privée à l’écart des médias. À plus d’une occasion, l’acteur s’est positionné comme l’un des plus discrets et, malgré le passage des années, il continue de l’être. En fait, c’est pourquoi les récentes photos de ses frères devenues virales ont surpris tout le monde.

C’est parce que peu savaient que Cavill avait quatre frères et que, de plus, ils sont tous pareils ! C’est pourquoi, à partir de spoilersnous vous disons tout sur les membres les plus méconnus de la famille d’Henry, mais qui lui ressemblent le plus.

+ Qui sont les frères d’Henry Cavill et que font-ils.

Piers Cavill :

Il est le frère aîné des cinq. Il est un ancien officier de l’armée et est actuellement directeur national d’une organisation privée à Jersey. Cette société développe un service de jeu en ligne qui permet aux personnes du monde entier de participer à la loterie.

Nikki Cavill :

Niki était un soldat britannique ayant le grade de major et devint plus tard colonel. Il a reçu l’honneur de Membre de l’Ordre de l’Empire britannique pour son service en Afghanistan du 1er avril au 30 septembre 2011. Le prix qu’il a reçu était en reconnaissance de son service courageux et distingué.

Charlie Cavill :

C’est celui qui est le plus présent sur les réseaux sociaux. Tel que défini dans son profil officiel, il est créateur, voyageur, amoureux des chiens, mari et père. Et, sans aucun doute, il est le seul qui révèle le plus sa ressemblance avec Henry.

Simon Cavell :

C’est clairement le plus méconnu. Il n’y a aucune confirmation officielle de son travail, mais selon certains médias, il travaille dans les services financiers. Cependant, il utilise également ses réseaux sociaux où il a partagé quelques images avec les différents membres de sa famille.

