Ce que l’on sait de « Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux » – Saison 2

« Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux » (« In Love All Over Again ») est la série espagnole qui est venu sur netflix le 14 février dernier. La première saison de cette comédie romantique Il se compose de 8 épisodes qui ont enthousiasmé de nombreux utilisateurs de la célèbre plateforme de streaming.

Créé par Carlos Monterola production raconte l’histoire de irène (Georgina Amorós), une jeune femme qui arrive à Madrid en voulant conquérir le monde. Là, il rencontre déjà ses meilleurs amis Juillet (Franco Masini), avec qui il va vivre une vie instable histoire d’amour.

Si vous avez apprécié la fiction, vous vous demandez peut-être si de nouveaux chapitres sortiront prochainement. Par conséquent, aujourd’hui, nous vous disons tout ce que nous savons sur le saison 2 de la Série Netflix produite en Espagne.

NETFLIX A-T-IL DÉJÀ ANNONCÉ LA DEUXIÈME SAISON DE « ALL THE TIMES WE FALL IN LOVE » ?

La réponse courte est non. La plateforme met environ 28 jours pour annoncer le renouvellement de ses projets sur la base du performances et visualisations. Il est donc encore trop tôt pour savoir si nous aurons un nouvel épisode de l’émission télévisée.

Bien qu’il soit possible que l’histoire culmine avec ses 8 épisodes, la fin ambiguë nous fait soupçonner qu’il y a intérêt à diffuser une deuxième série de chapitres.

Cela ajoute au succès du salon : depuis son lancement, « Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux » est devenu l’un des 10 séries les plus vues sur la plateforme. De plus, compte tenu du fait que Carlos Montero a une relation étroite avec Netflixgrâce à « Élite »Il paraît que La saison 2 arriverait bientôt.

Georgina Amorós et Franco Masini dans la série espagnole « Toutes les fois où nous tombons amoureux » (Photo : Netflix)

DE QUOI SERAIT LA SAISON 2 DE « ALL THE TIMES WE FALL IN LOVE »?

AVERTISSEMENT SPOILERS. Vers la fin de la première partie, nous découvrons que irène prépare son mariage avec Ferdinand. Cependant, Juillet Il la cherche pour lui proposer d’être la réalisatrice de son prochain film.

Dans une éventuelle saison 2, nous saurons quel sera le chemin que prendra notre protagoniste. Bien que son mariage puisse être finalisé, la vérité est que l’ombre de son grand amour la hante. Ensuite, il est temps de voir quelles seront les conséquences de votre décision.

Irene pourrait s’en prendre à Julio dans « Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux 2 » (Photo : Netflix)

QUAND EST-CE QUE « ALL THE TIMES WE FALL IN LOVE » – PREMIÈRE DE LA SAISON 2 ?

Rien n’est encore confirmé, mais nous pensons que ce serait une proposition très intéressante pour que la production devienne une tradition de Saint Valentin. C’est-à-dire, Netflix pourrait sortir sa deuxième saison le 14 février 2024.

Les histoires d’amour ont tendance à triompher lors de cette célébration, cette option pourrait donc être idéale pour maintenir des cotes d’audience élevées sur le service de streaming.

Une partie du casting de la série espagnole « Toutes les fois où nous tombons amoureux » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « TOUTES LES FOIS QU’ON TOMBE AMOUREUX 2 »

Le casting principal de « Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux » reviendrait dans ses prochains épisodes :

Georgina Amorós comme Irene Lamala Cabezudo

Franco Masini comme Julio Mera

Carlos González comme Damián « Da » Rodríguez

Blanca Martinez comme Jimena

Albert Salazar comme Fernando « Fer »

Roser Vilajosana comme Adriana « Adri »

Kyle Scudder comme Matt