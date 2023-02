Chromosome 21 : qui est l’acteur qui incarne Bekam dans la série

Netflix

La série chilienne, Chromosome 21, continue de faire sensation parmi les utilisateurs de Netflix. Son casting regorge de nouvelles figures et l’une d’elles est l’interprète de Bekam.

© Capture YouTube : Canal 13Chromosome 21 : qui est l’acteur qui joue Bekam dans la série.

Encore une fois, le service de streaming Netflix a trouvé son succès dans une production latino-américaine. Depuis le 8 février, les abonnés profitent chromosome 21, une série chilienne qui a été diffusée pour la première fois à la télévision locale via Channel 13 et quelques mois plus tard a fait sa présentation sur la plateforme. Son intrigue a captivé le public, ainsi que ses acteurs. Pour cette raison, ici nous vous disons tout sur l’interprète de Bekam.

Ce thriller mystérieux commence lorsque la police chilienne trouve un homme atteint du syndrome de Down sur une scène de crime. Le jeune homme, debout à côté du cadavre, est couvert de sang mais ne prononce pas un mot. De cette façon, l’enquêteur Mariana Enríquez commence une enquête pour déterminer si Tomy, son protagoniste, est un témoin ou un suspect.

+Qui joue Bekam sur Chromosome 21 ?

Guillaume Ruiz soit « Békam », comme on l’appelle dans la fiction, est l’une des figures centrales en tant que frère cadet de Tomy, mais aussi un délinquant rusé et intelligent. Ce personnage est incarné par Gaston Salgadoun acteur de théâtre, de cinéma et de télévision de 37 ans avec diverses distinctions dans le domaine de l’industrie audiovisuelle chilienne.

Né à Santiago du Chili, il est diplômé en électricité au lycée, mais a ensuite étudié le théâtre à l’Université des Amériques, où il n’a pas pu continuer en raison de problèmes financiers liés à sa famille. Cependant, il a repris ses études à l’école de théâtre Arcos Professional Institute avec les honneurs. Après avoir obtenu son diplôme, il a créé la société La Oruga, mais il a toujours été clair que son destin était sur un écran.

Bien qu’il soit allé au cinéma, ses grands débuts et celui pour lequel il s’est fait connaître étaient au programme Le remplacement, où il a joué un trafiquant de drogue, et l’a amené à être sollicité pour plus de rôles. C’est ainsi qu’il est venu assiégé, la série Fox et faisait partie d’un casting qui comprenait Andrés Parra, Macarena Achaga et Andrés Parra. Avec le temps est venu plus de rôles dans Juana Bravaune biosérie de Martín Vargas, L’amour en ligne, La meute, Tuer Pinochet et actuellement en chromosome 21disponible en Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?