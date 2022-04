Les 7 meilleures applications pour signer des documents avec le mobile

Partager

Vous avez besoin de signer un document numérique d’urgence ? Ne vous inquiétez pas, avec ces applications, vous pouvez signer avec votre doigt ou votre stylo électronique sans soucis.

Actuellement, une grande partie des les informations sont traitées numériquementcependant, ils ont mis de côté la signature de documents, car il est presque toujours nécessaire imprimer le document signer la signature.

Si vous êtes loin et avez besoin d’envoyer un document important signé, ne t’inquiète pas. Dans cet article, nous allons vous montrer le meilleur 7 applications pour signer des documents avec le mobile complètement gratuit.

Meilleures applications pour signer des documents avec votre mobile

docusign

Application JetSign Signature : Remplir et signer des documents PDF maintenant

signNow : modifiez et signez des PDF

DottedSign – eSign & Fill Docs

Signeasy | Signer et remplir des documents

Signature numérique PDF SIGNply

Sign Doc – Signer et remplir des documents

Ci-dessous vous pouvez voir quelques applications mobiles Android ça va t’aider signer numériquement différents types de documents. Il convient de noter que les applications que vous verrez ci-dessous n’occupent pas de grands espaces de stockage et la consommation de ressources est assez faible.

docusign

Une des applications pour signer des documents numériques plus polyvalent est docusign, sa popularité est due à la facilité avec laquelle il est possible de signer un document. Et c’est qu’à l’ouverture de l’application, une série d’options s’affichera, vous pourrez ouvrir un document depuis le cloudnumérisez-le directement depuis Google Drive et bien plus encore.

Pour plus de confort, l’écran sera placé horizontalement et vous pourrez signer avec un stylo électronique, votre doigt ou simplement apposer une signature que vous aurez préalablement téléchargée. l’application prend en charge une grande variété de fichiers tels que PDF, Word, Excel, format texte, HTML, JPEG, PNG, TIFF…

Application JetSign Signature : Remplir et signer des documents PDF maintenant

Application Signature JetSign est une application capable de intégrer avec l’application de lecteur PDFdonc, au moment de ouvrir un document au format PDF Vous aurez la possibilité de signer, soit avec votre doigt, soit avec un stylo électronique, soit en écrivant au format texte.

L’interface de Application Signature JetSign il est assez minimaliste, il présente les options indispensables pour un fonctionnement correct. L’une des options les plus frappantes présentées par l’application est la possibilité de inviter les autres à signer dans une zone précise du document et vous n’aurez qu’à l’envoyer par email.

De plus, l’application comprend un convertisseur de fichier en pdfvous n’aurez donc aucun problème à signer, quel que soit le type de fichier.

signNow : modifiez et signez des PDF

Application signe maintenant est un outil de poche conçu pour signer des documentsa également la possibilité de gérer les documents PDF et d’autres fonctionnalités utiles pour Android.

Son interface minimaliste gardant les fichiers organisés sera assez facile, les nouveaux fichiers PDF que vous avez téléchargés seront automatiquement intégrés afin de pouvoir les signer.

Avec cette plateforme, vous pouvez signer des documents importants avec vos doigts, un stylo électronique ou ajouter une signature spéciale facilement et rapidement. Vous pouvez également partager le document pour que d’autres participants le signent et vous pouvez même importer depuis un e-mail ou Google Drive.

DottedSign – eSign & Fill Docs

L’un des points les plus importants de PointilléSigne c’est votre sécurité, et c’est que de nombreux utilisateurs utilisent cette application pour conclure des contrats de vente, des contrats de location, des permis, des accords financiers et d’autres types d’accords importants.

De plus, il est extrêmement polyvalent, puisqu’il est compatible avec les e-mailsapplications de messagerie, Dropbox, entre autres.

Comme si cela ne suffisait pas, il a la possibilité de attribuer la tâche de signature à plusieurs participantsceci grâce au synchronisation du calendrieret une fois la date stipulée respectée, un rappel sera envoyé à chacun des participants l’informant qu’il doit signer ledit document.

Signeasy | Signer et remplir des documents

Si vous cherchez une application simple pour signer tout type de dossier ou document depuis le confort de votre mobile, puis signeasy est idéal pour vous. Cette application est l’une des plus populaires et est due à sa simplicité de travail, car elle est directement compatible avec plus de 100 candidatures.

Avec lui, vous pourrez signer des documents en toute transparence depuis le courrier électronique, Dropbox, Box, Onedrive, Evernote, Google Drive et plus encore, et pas seulement cela, vous pouvez également prendre en charge une grande variété de fichiers comme PDF, Word, Excel, texte, Pages, JPG, PNG et plus encore.

Signature numérique PDF SIGNply

Une autre alternative si vous voulez signer des fichiers PDF il est Signature numérique PDF SIGNply. Cette plateforme est l’une des plus sûres en matière de signature électronique, remplissant les garanties exigées par la Réglementation européenne et la Loi sur la signature électroniquecela signifie que vous pouvez signez tout document légal et vous aurez une validation complète.

Et bien que l’application est très polyvalente il est seulement possible de signer 150 documents par mois et uniquement des fichiers PDF, cependant, la version pro n’a aucune limite lors de la signature et même prend en charge les fichiers de tous types.

Sign Doc – Signer et remplir des documents

Signer le document se distingue par ses différentes fonctions, qui permettent numérisez avec votre appareil photo mobile n’importe quel document puis numérisez afin de pouvoir y apposer votre signature, soit avec votre doigt, soit avec une signature créée.

Lors de la signature, vous pourrez apporter certaines modifications, telles que l’agrandir ou la réduire, changer sa couleur ou la faire pivoter dans n’importe quelle direction. Son interface est extrêmement intuitive, par conséquent, vous pourrez effectuer des tâches très facilement.

Comme vous pouvez le voir, il existe différentes manières de ajouter une signature numérique à un documentil vous suffit de choisir l’application qui correspond le mieux à vos besoins et le tour est joué.

