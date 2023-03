Voici le nouvel album de The Weeknd : After Hours Live au SoFi Stadium

célébrités

The Weeknd continue avec ses sorties et maintenant c’était au tour du nouvel album : En direct au stade SoFi.

©Getty ImagesC’est le premier album live de The Weeknd.

Récemment l’artiste canadien a présenté son concert The Weeknd : en direct du stade SoFi via HBO et HBO Max et c’est le même titre qui donne son nom au nouvel album studio de l’interprète de mourir pour vousmarquant leur premier album live.

L’album est composé des 31 chansons qu’elle a interprétées pendant deux nuits à Los Angeles lors de son concert historique au SoFi Stadium. dans lequel il a vendu tous les billets. Non pour rien le chanteur vient de devenir le premier artiste à dépasser les 102 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, selon données de caractère.

Le chanteur a annoncé la sortie de son nouvel album via Twitter avec un bref message : « Live at SoFi Stadium » et, comme il l’a complété sur Instagram, L’album est maintenant disponible sur toutes les plateformes.

+ Quelles sont les chansons de l’album The Weeknd : Live from SoFi Stadium ?

introduction Seul encore de l’essence sacrifice Comment puis-je te faire m’aimer ? Je ne peux pas sentir mon visage prends mon souffle Ouragan Les collines Souvent Amour de l’équipage starboy sans coeur Faible durée de vie ou pas Kissland Monstre de fête Foi après des heures Hors du temps je le sens venir mourir pour vous Y a-t-il quelqu’un d’autre ? je n’ai jamais été là Jeux méchants Appelez mon nom Le matin sauve tes larmes Moins que zéro Lumières aveuglantes autre

+ Quels autres projets a The Weeknd ?

En plus de la récente collaboration avec Ariana Grande et de son concert en direct sur HBO Max, The Weeknd a d’autres projets avec cette plateforme de streaming, car il fera ses débuts en tant qu’acteur et créateur de la série.l’idole avec Lily Rose Depp.

Diplômée en journalisme spécialisée dans le divertissement et la culture avec plus de huit ans d’expérience dans les médias au Mexique. Reportages cinématographiques, séries, expositions et concerts. Depuis 2023, il est écrivain de divertissement chez Spoiler.

