Resident Evil 4 Remake : propose désormais des microtransactions pour des mises à niveau d’armes plus rapides

Le remake récemment sorti de Resident Evil 4 a su convaincre la majorité des revues de presse. L’aventure revisitée vient des utilisateurs Léon Kennedy cependant pire. Selon certains utilisateurs être le titre d’horreur de « réveillé ».

Et cette innovation devrait aussi être une épine dans le pied de certains joueurs : « Resident Evil 4 » a la dernière mise à jour recevoir des microtransactions. Avec ceux-ci, vous pouvez Améliorations pour les armes du jeu déverrouiller plus rapidement.

Resident Evil 4 recevra des microtransactions après le lancement

Moins de deux semaines après le lancement, les développeurs de Capcom ont ajouté des microtransactions à Resident Evil 4. Il se murmure que les DLC payants n’étaient pas inclus lors du lancement du jeu, pour éviter les rapports négatifs sur le remake. Les microtransactions ont été présentées aux joueurs « Donner accès à une mise à niveau d’arme exclusive à tout moment ».

« A tous les passionnés d’armes, collectionneurs de couteaux et amateurs d’armes en tous genres : vous avez ici un billet pour le salon des armes à feu ! Plus précisément, un ticket que vous pouvez échanger au magasin du détaillant. Cela vous donne accès à une mise à niveau d’arme exclusive à tout moment, quel que soit le niveau d’arme.

Et non seulement cela, une fois activé, la mise à niveau elle-même est gratuite »dit la description officielle du DLC.

Les améliorations peuvent être débloquées avec des billets qui soit à l’unité ou en lot peuvent être achetés dans les magasins respectifs. Pour un billet, les joueurs doivent 2,99 euros se détendre Il existe également des forfaits avec trois billets qui se rejoignent 6,99 euros coût, ainsi que cinq billets qui viennent avec 9,99 euros réserver.

En plus des billets de mise à niveau, « Resident Evil 4 » a également le Mode Mercenaires gratuits recevoir. Dans le mode, vous devez collecter autant de points que possible dans un délai imparti en battant des adversaires et en faisant des combos. Au début des Mercenaires se trouvent les personnages Leon S Kennedy, Luis Serra, Krauser et Hunk disponible.