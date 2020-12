"le Mandalorien": Les Fans Ont Suggéré Rosario Dawson Comme Ahsoka

Dans le cinquième épisode « The Mandalorian », Rosario Dawson fait ses débuts en tant que maître Jedi Ahsoka Tano. Que le choix lui soit tombé sur la vraie version du personnage, l’actrice le doit avant tout aux fans, comme le révèle désormais Dawson.

Dans une interview détaillée avec Vanity Fair, Rosario Dawson raconte comment cela s’est produit. Tout a commencé par un tweet: « [Der Vorschlag] est apparu pour la première fois en ligne. Quelqu’un m’a écrit sur Twitter et m’a fan-casté. J’ai répondu et j’ai dit: ‘Absolument, oui s’il vous plaît!’ «

Il était une fois un tweet …

Puis une chose en a conduit une autre: un employé du service de presse « Star Wars » a vu le tweet et l’a transmis au réalisateur Dave Filoni. Cela a tout fait rouler. Mais rien ne s’est passé pendant longtemps.

Dans l’interview de Vanity Fair, à laquelle Dave Filoni participe également, il explique: «J’ai vu Rosario et j’ai pensé: ‘Huh. Ouais, je pense qu’elle pourrait faire un bon Ahsoka. » À l’époque, cependant, il n’était même pas clair si Ahsoka Tano apparaîtrait même dans « The Mandalorian ». Ce n’est qu’après avoir travaillé plus étroitement avec Jon Favreau que Filoni a mentionné les Jedi et a amené Rosario Dawson en jeu – et Favreau était ravi.

Rosario Dawson devient Ahsoka Tano

Même ainsi, Rosario Dawson a dû auditionner et ce fut un véritable défi pour elle. «Je me promenais, sautant de haut en bas, essayant d’avoir l’air totalement détendu, mais à l’intérieur, je paniquais», se souvient l’actrice.

Au final, tout s’est bien passé, c’est pourquoi nous pouvons admirer Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano dans la deuxième saison actuelle de « The Mandalorian ». Et dans son rôle de Jedi, elle a même reçu sa propre affiche de personnage, qu’elle partage fièrement sur Twitter.