Kings of Leon présente des échantillons de deux nouvelles chansons

L’industrie de la musique est toujours en reprise après le dur coup causé par la pandémie et les centaines de festivals et de tournées qui ont été annulés et reportés en raison de l’urgence sanitaire. Mais les artistes ont réussi à trouver des moyens de rester en contact avec leurs fidèles légions de fans.

2021 vient de commencer et il semble que cela apporte déjà de nouvelles nouvelles pour les fans du groupe de rock Rois de Léon, qui, via leurs réseaux sociaux, ont publié ce qui semble être deux échantillons de nouvelles chansons, marquées de la date du 7 janvier.

Le groupe n’a fait aucune sortie depuis la sortie de son album intitulé « Des murs», Et ce serait au cours de la semaine dernière quand ils ont anticipé le lancement imminent d’une chanson intitulée«Doit attraper le bandit».

« Blâmez l’esprit de la saison, mais j’ai envie de partager », aurait-il écrit Twitter Jared Followill, bassiste du groupe le jour de Noël, accompagné d’un message de nature cryptique. « Rois de Léon, le téléchargement est presque terminé. Il y a dix mois. Suffisant ».

En plus d’un échantillon de « Doit attraper le bandit« , Le groupe a également partagé un échantillon d’une chanson apparemment intitulée »Ressentez ce que vous faites». Les deux ont été marqués de la même date mentionnée ci-dessus.

Malgré l’absence de sorties officielles au cours des quatre dernières années, le groupe aurait partagé une chanson enregistrée complètement en direct avec le titre de «Nulle part», Qui a été enregistré dans sa ville natale de Nashville, avec uniquement son chanteur et leader, Caleb Followill, jouant de la guitare acoustique.

Depuis 2017, Rois de Léon auraient limité leurs présentations en dehors de États Unis, prévoyant de reprendre les activités à l’été 2020. Ces présentations ont dû être annulées en raison de la gravité de la situation avec la pandémie.