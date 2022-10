Qui est qui dans « Sagrada familia », la nouvelle série de Manolo Caro sur Netflix

« Sainte Famille » est un Mini-série Netflix espagnole créé par Manolo Caro (« La maison des fleurs », « Quelqu’un doit mourir » et « Il était une fois… mais pas plus »). Le drame mettant en vedette Najwa Nimri et Alba Flores suit Gloria, qui déménage à Fuente del Berro avec son bébé et la fille au pair qu’elle a embauchée.

Tout en essayant d’échapper à son sombre passé, Gloria noue une relation étroite avec ses nouveaux voisins et découvre peu à peu que le quartier recèle autant de secrets qu’elle. Lorsque ces mystères se heurteront, il devra protéger sa famille.

Macarena Gómez, Carla Campra, Iván Pellicer, Ella Kweku, Álex García et Álvaro Rico complètent le casting principal de la série qui sortira sur Netflix le 14 octobre 2022. Mais qui est qui dans « La Sainte Famille” ?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SAGRADA FAMILIA »

1. Najwa Nimri dans le rôle de Gloria/Julia

Najwa Nimriconnue pour ses rôles dans des séries telles que « Vis a Vis », « La casa de papel » et « Insiders », est chargée d’incarner Gloria Román, une femme qui a changé d’identité pour échapper à son passé et protéger sa famille.

Najwa Nimri dans le rôle de Gloria/Julia dans une scène de la série espagnole « Sagrada Familia » (Photo : Netflix)

2. Alba Flores comme Edurne

fleurs de l’aubeconnu principalement pour le rôle de Saray Vargas dans « Vis a Vis » et de Nairobi dans « La casa de papel », assume le rôle d’Edurne dans «La Sainte Famille”, la nouvelle série de Manolo Caro.

Alba Flores dans le rôle d’Edurne dans une scène de la série espagnole « Sagrada Familia » (Photo : Netflix)

3. Alex Garcia en allemand

Álex Garcia, qui a participé à des séries telles que « Sans seins, il n’y a pas de paradis », « Terre de loups », « Phenomenos », « Times of war », « El Continental », « Chez moi » et « Une affaire privée », incarne l’allemand.

Álex García dans le rôle de Germán dans une scène de la série espagnole « Sagrada Familia » (Photo : Netflix)

4. Macarena Gomez comme Blanca

Macarena Gomezqui a joué dans le film d’horreur « Sexykiller, tu mourras pour elle » et a été nominée aux Goya Awards pour la meilleure performance féminine principale pour son travail dans « Musarañas », joue Blanca.

Macarena Gómez dans le rôle de Blanca dans la série espagnole « Sagrada Familia » (Photo : Netflix)

5. Carla Campra comme Aitana

Carla Campraactrice et mannequin espagnole principalement connue pour sa participation à des séries telles que « 90-60-90, journal secret d’un adolescent » (2009) et « L’autre regard » (2018-2019), est chargée d’incarner Aitana.