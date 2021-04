Johnny Depp ne manque pas la franchise Pirates: je voyage avec le capitaine Jack dans ma valise

Il aurait pu être renvoyé de Disney de son rôle de capitaine Jack Sparrow dans le pirates des Caraïbes films, mais Johnny Depp n’a toujours aucune raison de manquer de jouer le personnage. En fait, selon l’acteur, il voyage fréquemment avec les vêtements Captain Jack, gardant le pirate fictif emblématique près de lui à tout moment.

Vendredi, Johnny Depp était présent au BCN Film Fest pour promouvoir son dernier film, Minamata. Parler avec El País à propos de sa carrière à l’événement, on a demandé à Depp s’il manquait de jouer Jack Sparrow après avoir été évincé du rôle. Traduit, voici ce que l’acteur avait à dire en réponse.

« Non, ça ne me manque pas, parce que je l’ai tous les jours, je le porte toujours avec moi, je voyage avec le capitaine Jack dans ma valise. J’appartiens à Jack Sparrow et il est fidèle à moi. »

Quant à savoir pourquoi Depp porte toujours les vêtements du capitaine Jack avec lui, l’acteur explique que c’est pour toujours garder le personnage bien-aimé de Disney en attente pour les enfants qui voudraient le voir. Depp dit que chaque fois qu’il en a l’occasion, il aime rendre visite aux enfants dans les hôpitaux et passer des heures à improviser en tant que pirate. Images de Depp divertissant les enfants alors que le capitaine Jack a déjà fait le tour en ligne.

Depp a commencé à jouer le capitaine Jack Sparrow en 2003, en commençant par le tout premier pirates des Caraïbes film la malédiction de la perle noire. Reprenant le rôle dans quatre suites, Depp a joué pour la dernière fois le capitaine Jack en 2017. Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent aucune histoire. Un sixième film est en développement lent depuis des années à Disney, bien qu’il ait été précédemment annoncé que la suite ne mettrait pas en vedette Jack Sparrow.

Il y a une pétition populaire sur change.org avec des fans exigeant que Disney ramène Depp pour jouer Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 6. Plus de 580 000 fans ont déjà ajouté leurs noms à la pétition et de nouvelles signatures sont ajoutées chaque jour. Rien n’indique pour le moment que Disney inversera son cours en rappelant Depp pour faire au moins un autre film, mais le niveau élevé de soutien des fans ne nuira certainement pas à la cause.

« Il joue ce rôle depuis 2003, lorsque nous l’avons vu pour la première fois arriver à Port Royal dans son bateau avec cette musique de fond épique », lit-on dans la description de la pétition. « Mais pouvez-vous imaginer aucun Jack Sparrow du tout? Pas de partitions d’entrée épiques, pas de dialogues humoristiques et le gars avec le plus de chance et de malchance en même temps? Ne savent-ils pas que sans Johnny Depp ou Jack Sparrow, ils vont sombrer, ils ne pourront jamais atteindre cet horizon. «

Même sans la franchise de films, Depp garde le capitaine Jack Sparrow pour que les jeunes fans puissent en profiter. Il reste à voir s’il reviendra un jour sur grand écran également. Dans tous les cas, vous pouvez rejoindre le mouvement en signant votre nom à la pétition sur Change.org. Cette nouvelle nous vient d’El País.

