Xbox publie les détails de la Gamescom, ainsi qu’une diffusion de six heures

Cette année, Xbox sera présent à Gamescom à Cologne, en Allemagne, et il a déjà annoncé sa programmation officielle. Une émission de six heures et des détails sur plusieurs titres annoncés précédemment font partie des événements prévus.

Le stand Xbox Gamescom La diffusion en direct de six heures aura lieu le jeudi 25 août, de 5 h à 11 h, heure du Pacifique, de 8 h à 14 h, heure de l’Est, et de 13 h à 19 h, heure du Royaume-Uni.

La diffusion comprendra des interviews de gameplay et de développeurs, mais Xbox n’a pas précisé s’il y aurait des versions à venir. La liste actuelle, insuffisante, comprend : Microsoft Flight Simulator, Gunfire Reborn, Sea of ​​Thieves, Lies of P, High On Life, Grounded, Pentiment, A Plague Tale : Requiem, Minecraft Legends, Planet of Lana, Age of Empires IV

Des démonstrations de A Plague Tale: Requiem et Pentiment seront disponibles sur le stand Xbox, où les visiteurs pourront jouer à certains des derniers titres et améliorations des Xbox Game Studios. De plus, il présentera la nouvelle application Xbox sur le dernier téléviseur intelligent Samsung de 2022.

Parallèlement à l’exposition, il y aura une statue de VASCO, le robot compagnon VASCO de Starfield.

Pour ceux qui ne peuvent pas s’y rendre, Xbox organise une réunion numérique et salue les concepteurs de Park Beyond et Sea of ​​Thieves. Les joueurs pourront « interagir personnellement avec les développeurs de jeux à propos de leurs jeux et de leur connaissance de l’industrie » lors de ces rencontres. Pour avoir la chance d’y participer, vous devez vous inscrire.

Selon le site de Xbox, « se connecter en tant qu’abonné Xbox FanFest sur xbox.com/fanfest et s’inscrire à l’événement de rencontre et d’accueil de votre choix » vous donnera la possibilité de gagner.

PlayStation ne participera pas à la Gamescom cette année. Par conséquent, Xbox sera l’un des grands noms là-bas. Pour la liste complète, assurez-vous de lire la page du blog Xbox.