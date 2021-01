« Shingeki no Kyojin » 4: Exactement combien de titans Eren contrôle-t-il

« Shingeki no Kyojin«Traite une saison complexe, avec beaucoup en jeu dans l’arc actuel. La saison quatre étant la dernière de la série, tous les yeux sont rivés sur l’anime pour obtenir des réponses à certaines questions importantes, mais l’équipe de Hajime isayama il préfère garder ses secrets sous sept clés.

Jusqu’à récemment, les fans savaient qu’ils existaient neuf pouvoirs titanesques, mais ils ne connaissaient pas les porteurs ni les noms de tous. C’était dans le saison 4 de « L’attaque des TitansIl a été révélé que le dernier à apparaître était le Titan de Warhammer, celui qui était en possession du Famille Tybur.

Tout cela, Eren Jaeger et ses compagnons sont venus à Marley pour se venger, mais Eren il avait encore un but: posséder les autres pouvoirs titanesques. De cette façon, l’attaque contre Liberio, la ville où eldiens ils avaient vécu «paisiblement» pendant de nombreuses années et maintenant il était menacé.

Il Chapitre 7 de la saison 4 de « Shingeki no Kyojin« A présenté une énorme bataille des titans, où l’expérience de la Île Paradis a préséance sur toute formation militaire des soldats de Marley. Après cette attaque, combien de titans a-t-il vraiment Eren à l’intérieur de toi? Ici, nous vous disons la réponse.

COMBIEN DE TITANS DE CONTRÔLE SONT DANS «SHINGEKI NO KYOJIN»?

1. Fondation de Titan

Frieda Reiss avait le pouvoir du Titan fondateur (Photo: Wit Studio)

L’un des premiers titans à Eren sous son pouvoir était celui de Fondation de Titan. Son père Grisha Jaeger J’étais parti avec la famille Reiss pour leur demander de l’aide et lutter contre Titan colossal et le Titan blindé. Cependant, ils ont refusé, alors Grisha les a attaqués et a obtenu le pouvoir de Fondateur de Titan en dévorant Frieda Reiss.

Quand il est retourné dans son village, il a vu la destruction causée par les autres Titans, alors il a emmené son fils à la périphérie, l’a transformé en Titan et lui a permis de le dévorer afin qu’il puisse continuer son héritage. Eren Il n’en savait rien, car le traumatisme provoquait une légère amnésie.

2. Attaquer Titan

Eren se battra à mort contre le Titan de Warhammer (Photo: Crunchyroll)

Comme lui Fondateur de Titan, il Attaquer Titan était entre les mains de Grisha Jaeger. Il l’avait hérité de Hibou, un infiltrateur dans Marley qui lui a permis de s’échapper pour remplir son devoir de contacter le Île Paradis et enregistrez le eldiens. Malheureusement, cela n’a jamais réussi.

Voyant qu’il n’avait rien pu faire pour arrêter l’attaque de Marley avec les Titans de cuirassé et Colossal, Il a décidé de se suicider et de laisser la responsabilité à son fils Eren. Eren a le pouvoir de Fondateur de Titan et de Attaquer Titan en même temps, chacun avec ses propres pouvoirs spéciaux.

3. Warhammer Titan

Le Titan de Warhammer. Photo: Mappa.

Dans l’invasion de Marley, Eren Est devenu le Fondateur de Titan pouvoir dévorer Willy Tybur, qui aurait supposément en son pouvoir Titan de Warhammer. Cependant, c’était sa sœur qui possédait ce pouvoir, alors Eren il n’avait d’autre choix que de le combattre pour le dévorer.

Avec l’aide du Troupe de reconnaissance et un inexpérimenté Porco, Eren habitué Mâchoire de Titan comme un casse-noisette pour briser le verre qui enveloppait Lara Tybur. Elle est décédée sous le verre et son sang absorbé par Eren, qui a obtenu le pouvoir de la Titan Warhammer.

4. Femme Titan?

Qu’arrivera-t-il à Annie dans la dernière saison de « Attack on Titan? (Photo: Wit Studio)

Certains fans ont été déroutés par cela comme ils l’ont vu Eren utiliser le pouvoir durcissant et ils pensaient qu’il avait dévoré Annie au cours des quatre années qui sont passées de la troisième à la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin». En réalité, Annie est toujours en vie, et son durcissement était le résultat de la substance qu’elle buvait dans l’antre du Reiss qui lui a accordé cette capacité.