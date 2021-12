Ce n’est pas Le Professeur : qui est le personnage le plus aimé de La Casa de Papel

Il y a quelques heures à peine Le vol d’argent C’est terminé. Après quatre saisons devenues un phénomène mondial, Netflix a lancé le cinquième et dernier volet de la série ce vendredi 3 décembre. Le 3 septembre, les fans étaient ravis des cinq premiers épisodes de cette édition, alors qu’hier ils recevaient les cinq derniers dans lesquels ils apprenaient le sort de la bande de braqueurs.

A cette occasion, les protagonistes de Le vol d’argent ils ont fait face à de nouveaux défis et à des guerres qu’ils n’avaient sans doute pas prévus. L’armée et la garde civile les ont fait encercler, en même temps que Tokio, l’un des membres les plus importants du gang, était assassiné par Gandía. Sans aucun doute, une saison arrivée en beauté et pleine d’émotions.

Cependant, la vérité est que la dernière partie de Le vol d’argent il a également apporté avec lui de nouveaux personnages. Dans la quatrième édition, lorsque les voleurs du gang El Professor sont entrés dans la Banque d’Espagne, c’était à cause des tortures que l’inspecteur Alicia Sierra était en train de pratiquer sur Río (Miguel Herrán). Ce personnage, interprété par Najwa Nimri, a suscité beaucoup de haine dans le monde entier pour tout ce qu’il a fait à l’un des membres les plus éminents de la Résistance.

Mais, dans la cinquième partie, outre l’arrivée de Miguel Ángel Silvestre en ex-petit ami de Tokyo et de Patrick Criado en fils de Berlin, Alicia Sierra est devenue une personne totalement renouvelée. Après avoir été abandonnée par le gouvernement espagnol et avoir vu son nom entaché par les tortures qu’elle a infligées à Rio, elle a juré de se venger pleinement du Professeur et de tous ces voleurs qui lui ont rendu la vie si difficile.

Et, bien qu’il réussisse lors du premier volume de la cinquième saison, dans les chapitres suivants qui ont été publiés hier, il a fini par être un membre de plus du groupe. Najwa Nimri a trouvé un moyen de jouer un personnage maléfique et dur qui a en même temps généré de l’empathie chez tous les fans au point que est devenu le plus aimé de tous les fans, dépassant largement The Professor (Álvaro Morte).

