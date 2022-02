David Lynch jouera dans le nouveau film de Steven Spielberg « The Fablemans »

Deux des grandes légendes de l’histoire du cinéma et des séries sont sur le point de se retrouver dans un nouveau film. Le directeur David Lynch agira dans »Le Fableman »le nouveau film du réalisateur Steven Spielberg, même si le rôle qu’il jouera n’est pas encore connu. Prévu pour Thanksgiving cette année, le film de Spielberg compte déjà un excellent casting, dont Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters, Sam Rechner Oui Gabriel Labelle.

Bien que Lynch n’ait réalisé aucun film récemment, le réalisateur emblématique a eu un impact significatif sur le public avec le retour de sa série. »Pics jumeaux » en 2017, une série initialement sortie en 1990, et qui est devenue un classique culte pour les fans.

En tant que deux réalisateurs qui se sont fait connaître dans les années 1970, »The Fablemans » sera la première collaboration entre Lynch et Spielberg sur un long métrage. Bien que Spielberg n’ait collaboré qu’à des films en coulisses, ce ne sera pas la première fois que Lynch apparaîtra en tant qu’acteur dans un film, puisqu’il a joué dans sa série »Twin Peaks », jouant Gordon Cole.

»The Fablemans » est actuellement en post-production et a été co-écrit par le scénariste Tony Kushner. Spielberg a déjà eu un certain nombre de collaborations avec Kushner, travaillant ensemble sur les films »Munich », » Lincoln » et le plus récent »West Side Story ». Avec ce dernier, le couple a reçu plusieurs nominations, louant leur travail sur l’adaptation musicale de 1957, qui présente des paroles de Stephen Sondheim.

Bien que »The Fablemans » ne soit pas entièrement autobiographique, il est largement basé sur l’enfance de Spielberg en Arizona après le divorce de ses parents. C’est à ces débuts qu’il découvre son amour pour le cinéma, créant des histoires avec tout ce qu’il a à sa disposition, une histoire partagée par plusieurs réalisateurs de la même époque.