Money Heist Part 6 Date de sortie, Distribution, Bande-annonce, Spoilers, Épisode 1, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Inde

RS PRO Adaptateur de voyage, Australie, Chine, Europe, Europe à Israël, Italie, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis

Type de convertisseur = Adaptateur de voyage Pays 1 = Monde entier Pays 2 = Europe, Israël Courant = 16A Adaptateur international mâle universel à européen. Cet adaptateur fiche mâle universel accepte les fiches mâles universelles et les convertit en fiche nationale spécifique, ainsi qu'en fiche mâle Schuko et européenne. Solution parfaite pour les voyageurs vers une destination spécifique ou vers plusieurs pays européens. Cet adaptateur fiche mâle universel est parfait pour les centres de conférence et les hôtels dans plus de 150 pays en Europe. Cet adaptateur fiche mâle prend également en charge les circuits d'alimentation élevée comme les ordinateurs portables et comme les sèche-cheveux. Caractéristiques et avantages :. Conçu en Suisse Adapté pour l'équipement avec fiches mâles mises à la masse et non mises à la masse (2 et 3 pôles) Clips isolés pour : Suisse, Italie, Australie/Chine, Royaume-Uni, USA, Europe (Schuko et 2 broches Europe) Tension d'entrée : 220 V – 240 V. FAQ :.